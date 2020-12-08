Липчанка кухонным ножом зарезала увлекшегося наркотиками сожителя.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор обвиненной в убийстве женщине. Как установило следствие, продавец алкомаркета зарезала своего сожителя.



Преступление было совершено в ночь на 20 июня 2020 года. Вечером 19 июня липчанка и ее сожитель отдыхали в баре на улице Ленина. Там ее спутнику стало плохо, он рассказал женщине, что чуть раньше принял экстази. Липчанка решила уйти домой, а ее сожитель остался в баре. Когда он вернулся домой, между парой при свидетелях произошла ссора. Женщина стала винить своего сожителя в употреблении наркотиков и том, что он может подсадить на наркотики ее близких. В ответ на это сожитель ударил женщину по лицу, она заявила, что больше так не может и должна с ним расстаться. Мужчину это не устроило. Как указано в показаниях подсудимой, сожитель схватил ее за горло, запустил в нее табуреткой. То, что происходило дальше, женщина помнит лишь отрывками… Она очутилась на улице возле дома, где стояла ее подруга, ставшая свидетельницей начала ссоры. Подсудимая сказала ей: «Наверное, я что-то натворила...». Вместе с подругой женщина вернулась в квартиру, где лежал истекающий кровью сожитель. Она вызвали полицию и врачей. Женщина, как установило позже следствие, всего один раз ударила своего сожителя кухонным ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался в течение часа.



Подсудимая еще до вынесения приговора призналась в убийстве, заявила о раскаянии. В своих показаниях женщина отметила, что сожитель начал употреблять наркотики летом 2019 года. Она пыталась с ним поговорить на эту тему, но он ее не слушал; мог ударить беспричинно, оскорблял, выгонял из дома, мог прийти домой под утро, разбудить ее, ударить. Затем, когда он приходил в себя, извинялся, они мирились, в полицию она не обращалась. За два месяца до убийства сожитель вытолкнул ее со второго этажа квартиры, женщина получила компрессионный перелом позвоночника. Но и тогда в полицию женщина не пошла, так как ее сожитель находился на условном сроке и не должен был вообще находиться в Липецке. Эти непростые отношения пары подтвердили свидетели.



Суд признал липчанку виновной в убийстве и приговорил ее к шести годам заключения в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.