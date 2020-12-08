Общество
27 минут назад
Липецкому Деду Морозу пришло письмо из Нидерландов
У волшебника для взрослых просят не только книги, но и деньги.
Культурное пространство «Библиотека» в ноябре объявило акцию «Читающий Дед Мороз». Всем, кто старше 14 лет, предложили написать письмо новогоднему волшебнику, рассказать о себе и выбрать ту книгу, которую они хотят получить в подарок от необычного липецкого Деда Мороза. Прием писем уже завершен.
- На этот раз нам пришло намного больше откликов, чем в прошлую акцию. В 2018 году мы получили порядка 15 писем, а сейчас — более 50 откликов. Получили много писем от молодых мам, - рассказала GOROD48 автор проекта Дина Кюнбергер. - Авторы писем просят подарить им разные книги: классику, современных писателей (Наринэ Абгарян, Мариам Петросян, Алексей Иванов, Эльчин Сафарли), кто-то - книги по психологии и саморазвитию, а кто-то - кулинарные рецепты. Но есть и пожелания, которые не укладываются в формат нашей акции: были те, которые просили пластиковые окна, интерактивного щенка и 500 рублей, чтобы задонатить в игру.
Основная масса писем Читающему Деду Морозу пришла из Липецка и от жителей региона. Но есть и более широкая география: на акцию пришли отклики из Челябинска и Нидерландов.
Читающий Дед Мороз ответит на каждое письмо и исполнит книжную мечту авторов лучших писем. Авторы лучших писем будут выбираться исходя из следующих критериев: степень владения языком, интересная подача материала, убедительные доказательства и, конечно же, хорошее поведение
- На этот раз нам пришло намного больше откликов, чем в прошлую акцию. В 2018 году мы получили порядка 15 писем, а сейчас — более 50 откликов. Получили много писем от молодых мам, - рассказала GOROD48 автор проекта Дина Кюнбергер. - Авторы писем просят подарить им разные книги: классику, современных писателей (Наринэ Абгарян, Мариам Петросян, Алексей Иванов, Эльчин Сафарли), кто-то - книги по психологии и саморазвитию, а кто-то - кулинарные рецепты. Но есть и пожелания, которые не укладываются в формат нашей акции: были те, которые просили пластиковые окна, интерактивного щенка и 500 рублей, чтобы задонатить в игру.
Основная масса писем Читающему Деду Морозу пришла из Липецка и от жителей региона. Но есть и более широкая география: на акцию пришли отклики из Челябинска и Нидерландов.
Читающий Дед Мороз ответит на каждое письмо и исполнит книжную мечту авторов лучших писем. Авторы лучших писем будут выбираться исходя из следующих критериев: степень владения языком, интересная подача материала, убедительные доказательства и, конечно же, хорошее поведение