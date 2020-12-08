Общество

27 минут назад

Липецкому Деду Морозу пришло письмо из Нидерландов

218
#книги #чтение #новый год #подарок
Липецкому Деду Морозу пришло письмо из Нидерландов

У волшебника для взрослых просят не только книги, но и деньги.

Культурное пространство «Библиотека» в ноябре объявило акцию «Читающий Дед Мороз». Всем, кто старше 14 лет, предложили написать письмо новогоднему волшебнику, рассказать о себе и выбрать ту книгу, которую они хотят получить в подарок от необычного липецкого Деда Мороза. Прием писем уже завершен.

- На этот раз нам пришло намного больше откликов, чем в прошлую акцию. В 2018 году мы получили порядка 15 писем, а сейчас — более 50 откликов. Получили много писем от молодых мам, - рассказала GOROD48 автор проекта Дина Кюнбергер. - Авторы писем просят подарить им разные книги: классику, современных писателей (Наринэ Абгарян, Мариам Петросян, Алексей Иванов, Эльчин Сафарли), кто-то - книги по психологии и саморазвитию, а кто-то - кулинарные рецепты. Но есть и пожелания, которые не укладываются в формат нашей акции: были те, которые просили пластиковые окна, интерактивного щенка и 500 рублей, чтобы задонатить в игру.

Основная масса писем Читающему Деду Морозу пришла из Липецка и от жителей региона. Но есть и более широкая география: на акцию пришли отклики из Челябинска и Нидерландов.

Читающий Дед Мороз ответит на каждое письмо и исполнит книжную мечту авторов лучших писем. Авторы лучших писем будут выбираться исходя из следующих критериев: степень владения языком, интересная подача материала, убедительные доказательства и, конечно же, хорошее поведение
218
#книги #чтение #новый год #подарок

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецким студентам нужны «лайки»
#конкурс #студенты
Липецким студентам нужны «лайки»

14 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Часть Липецка и Сселок останутся без воды
4
Часть Липецка и Сселок останутся без воды

вчера, 20:27

Общество
Липецкая вечЁрка: новая работа Анны Шамаевой, суд Сергея Иванова и липчане стали меньше пить
#вечЁрка #Анна Шамаева #Сергей Иванов. алкоголь
6
Липецкая вечЁрка: новая работа Анны Шамаевой, суд Сергея Иванова и липчане стали меньше пить

вчера, 20:20

Общество
Ещё 7 водителей автобусов попались на нарушении масочного режима
#масочный режим #транспорт
20
Ещё 7 водителей автобусов попались на нарушении масочного режима

вчера, 18:58

Общество
В Данкове закрывают завод «Силан»
#Данков #завод "Силан"
68
В Данкове закрывают завод «Силан»

вчера, 17:11

Общество