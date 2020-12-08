Новое о коронавирусе к 8 декабря: врач назвал самые частые последствия у переболевших COVID-19

Эластичность сосудистых стенок после COVID-19 может снизиться по всему организму, что приводит к повышению артериального давления – врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает это самым массовым последствием перенесенного заражения.





Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с lenta.ru отметил самое частое по его мнению последствие перенесенной коронавирусной инфекции. Он считает, что таким последствием является повышение артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму. «Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — сказал врач.

По мнению медика, причина таких проблем — в поражении сосудистой системы. У перенесших коронавирусную инфекцию начинает воспаляться внутренняя оболочка сосудов, развивает васкулиты. В итоге даже после воспаления часть клеток остается пораженной. «Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — объяснил Болибок. Пока сложно сказать точно, насколько долговременны такие последствия. Кроме того, добавил медик, пока невозможно предсказать, в какой именно орган попадет инфекция.

Чуть раньше руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отмечала, что давление у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, после выздоровления может понижаться. Также наблюдаются снижение частоты сердечных сокращений и температуры тела.

Последствия коронавирусной инфекции для организма ученые стали исследовать практически в начале пандемии. Уже тогда наблюдения показали - коронавирусная инфекция и сама по себе нередко протекает тяжело, да еще и оставляет за собой внушительный шлейф проблем. Даже люди, перенесшие COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, не застрахованы от осложнений, который вирус может нанести по самым разным органам и системам. Например, в июне врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова отмечала, что переболевшие COVID-19 после выздоровления могут испытывать озноб даже на жаре. В качестве причины эксперт указала нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. в октябре ученые предположили, что потеря обоняния не так безобидна – они предупредили пациентов, перенесших COVID-19, о взаимосвязи потери обоняния с нарушением защитного барьера мозга. Возвращение способности ощущать запахи можно считать восстановлением защитных функций важнейшего органа человека. Осенью группа британских исследователей сообщила об опасности коронавируса для мозга — по их данным, у 62% пациентов с COVID-19, получивших неврологические и психиатрические осложнения, оказалась повреждена система кровоснабжения головного мозга.

Эксперты пытались классифицировать проблемы, которые приносит заражение вирусом SARS-CoV-2, по группам. Еще в апреле они отмечали, что коронавирусная инфекция вызывает пневмонию. Однако SARS-CoV-2 мог спровоцировать в легких сосудистые поражения альвеол (пневмониты или альвеолиты) - при таких состояниях легочная ткань уплотняется, в связи с чем ухудшается функция дыхания.

Врачи в китайском Ухане одними из первых заметили, что у десятков процентов госпитализированных с COVID-19 поражено сердце. Медики отмечают, что миокардит может развиваться не только на пике инфекционного процесса, но и после угасания основных симптомов болезни. Его природа — аутоиммунный процесс в миокарде. При COVID-19 также часто нарушается свертываемость крови — образуются тромбы. Китайские врачи обратили внимание на кровь и белок в моче больных — это указывает на повреждение почек. Некоторые приобретали болезнь почек на фоне перенесенного коронавирусного заболевания, даже если раньше у них не было жалоб на работу этого органа.

Самыми распространенными неврологическими последствиями инфекции исследователи называют инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга. При этом такие симптомы могли появиться у разных групп населения, в том числе у молодых людей.

Еще летом кардиолог Садия Хан из Чикаго отмечал что негативные последствия коронавируса стали сюрпризом для ученых. По его словам, если в начале эпидемии врачей больше интересовало, как протекает болезнь у пациентов с хроническими заболеваниями, то позже для них стало не менее важно понять, как проходит процесс восстановления у тех, кто перенес коронавирус без госпитализации.

О важности восстановительного процесса после перенесенного COVID-19 «Газете.Ru» в июне заявил и заслуженный врач России, мануальный терапевт, рефлексотерапевт, вертеброневролог Андрей Кабычкин. «Я считаю, что после коронавируса очень важна реабилитация, в частности, связанная с восстановлением мышечного скелета. Это необходимо, потому что люди долгое время находились в горизонтальном положении», — отметил он. При этом пройти длительный курс восстановления обязаны все пациенты, вне зависимости от того, в какой форме протекало заболевание, сказала «Газете.Ru» главный реабилитолог Минздрава РФ Галина Иванова.

На момент подготовки материала в мире зафиксировано 67 502 686 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 543 816 человек, вылечились 46 697 408 заразившихся. В России выявлено почти 2,49 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.