Общество

14 минут назад

Часть Липецка и Сселок останутся без воды

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Часть Липецка и Сселок останутся без воды
8 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов № 57 по улице Депутатской и № 45 по улице Ленина – воду подвезут к этим домам. Не будет холодной воды в домах №№ 3/1, 3/1а, 3/2, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/1а, 7/2 по улице Циолковского – цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу: улица Циолковского, 5/1. Отключат холодную воду в домах №№ 11а, 12, 12а в Студенческом городке – воду для питья можно будет набрать возле дома № 11а.  

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется честный сектор улицы Советской в селе Сселки – цистерна с водой подъедет к дому № 114 по улице Советской.  

С 10:00 до 12:00 без тепла и горячей воды окажутся потребители пансионата «Лесная сказка».  

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в СНТ «Спутник», домах №№ 8, 10, 12 по улице Нестерова, № 10 по улице Качалова, а также в домах частного сектора улицы Буденного.  

Воду, тепло и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
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Комментарии (1)

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весёлый

8 минут назад
У кого то в домах и перемёрзнет ,хоть бы ремонтировали в оттепель
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