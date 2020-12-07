Происшествия

20 минут назад

61-летня липчанка забила мужа насмерть лейкой душа

3 477
#убийство
61-летня липчанка забила мужа насмерть лейкой душа

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ((умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 2 декабря женщина во время конфликта с супругом, находясь в ванной комнате, нанесла ему множественные удары лейкой душа по голове. От полученных травм 69-летний мужчина скончался. О произошедшем женщина сообщила сыну, который обратился в правоохранительные органы.

- Вину в совершении преступления женщина признала, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. Вместе с тем её показания подтверждаются полученными в ходе следствия доказательствами. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУР по региону.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

3 477
#убийство

Комментарии (3)

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весёлый

5 минут назад
Что же она там будет делать 15 лет
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Не забудьте

11 минут назад
лейку уничтожить после суда,как вещьдок.Это же опасное оружие.
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Походу,

12 минут назад
синегал был,достал жену по горло(
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