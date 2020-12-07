20 минут назад
61-летня липчанка забила мужа насмерть лейкой душа
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ((умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
- Вину в совершении преступления женщина признала, подтвердив свои показания при их проверке следователем на месте преступления. Вместе с тем её показания подтверждаются полученными в ходе следствия доказательствами. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУР по региону.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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