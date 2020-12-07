Общество
сегодня, 18:58
Ещё 7 водителей автобусов попались на нарушении масочного режима
99,97% пассажиров носят в автобусах маски.
В отношении водителей общественного транспорта в Липецкой области составлено ещё 7 протоколов за нарушение масочного режима. Водители липецких автобусов нарушают масочный режим гораздо чаще, чем пассажиры.
По данным проверки общественного транспорта контролерами Агентства автомобильного транспорта Липецкой области, сотрудниками управления дорог и транспорта и представителями УМВД региона, всего по состоянию на 7 декабря было проверено 29033 рейса, составлено 174 протокола об административном правонарушении на водителей и 37 - на пассажиров.
По последним данным, 99,97% пассажиров носят в автобусах маски.
По данным проверки общественного транспорта контролерами Агентства автомобильного транспорта Липецкой области, сотрудниками управления дорог и транспорта и представителями УМВД региона, всего по состоянию на 7 декабря было проверено 29033 рейса, составлено 174 протокола об административном правонарушении на водителей и 37 - на пассажиров.
По последним данным, 99,97% пассажиров носят в автобусах маски.
Фу
Липчанин
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провидец