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Ещё 7 водителей автобусов попались на нарушении масочного режима

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#масочный режим #транспорт
Ещё 7 водителей автобусов попались на нарушении масочного режима

99,97% пассажиров носят в автобусах маски.

В отношении водителей общественного транспорта в Липецкой области составлено ещё 7 протоколов за нарушение масочного режима. Водители липецких автобусов нарушают масочный режим гораздо чаще, чем пассажиры.

По данным проверки общественного транспорта контролерами Агентства автомобильного транспорта Липецкой области, сотрудниками управления дорог и транспорта и представителями УМВД региона, всего по состоянию на 7 декабря было проверено 29033 рейса, составлено 174 протокола об административном правонарушении на водителей и 37 - на пассажиров.

По последним данным, 99,97% пассажиров носят в автобусах маски. 
4 443
#масочный режим #транспорт

Комментарии (4)

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Фу

8 минут назад
Кто работает проверяющими срамота
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Липчанин

35 минут назад
Несколько дней назад в авт. 323 маршрута происходил "спектакль" . Водитель ехал с маской на шее, разговаривал с кем -то по сотовому, перебирал мелочь в коробке, умудрился прищемить в дверях толстую тетку-коробейницу, последняя собиралась катапультироваться на ост. Автовокзал - едва выгрузила из салона грузовую телегу, доверху набитую картонными ящиками, уже переместила 1/2 корпуса за пределы салона, как водитель начал движение; в итоге, телега на колесах двигалась по остановке, удерживаемая теткиной рукой, а пятками барышня долбила в пол автобуса, задавая вопрос:" Куда поехал ирод?! При этом кто то с остановки пытался вытащить тетку на улицу, но закрывающиеся двери держали пассажирку за бока; как только двери открылись, мученица радостно прыгнула на свою телегу, а водитель прибавил скорость...
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1234

55 минут назад
Вообще все равно, хоть весь город без масок ходит
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провидец

56 минут назад
бред полнейший. Кого водитель сидя за стеклом может заразить ? Да и в пазиках дистанция до пассажиров более 1,5 метров. Чего действительно добилась Россия с 91 года это придумывание новых налогов и наложение штрафов . Могут даже за 500 руб. заблокировать все что есть.
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