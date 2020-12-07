Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%

Всего ОРВИ на минувшей неделе заболели 6855 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе - с 30 ноября по 6 декабря в нашей области было зарегистрировано 6855 случаев ОРВИ. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 8%. Кроме того, расчетный эпидемический порог превышен на 8,9% (на предыдущей неделе – на 8,4%). Случаев гриппа не было зарегистрировано. Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают превалирование в циркуляции негриппозных респираторных вирусов.



Всего 26 человек госпитализировали в связи с ОРВИ. Заметно меньше стали болеть дети: в возрастной структуре заболеваемости доля детского населения снизилась до 55% с 63-66% в сентябре. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, а вот среди лиц старше 15 лет превышают расчетный эпидпорог на 9,1%, что специалисты связывают с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.



В Липецке зарегистрировано 4370 случаев ОРВИ или 63,7% всех случаев по области. Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 9,5%, но ниже расчетного эпидпорога на 5,2%.



В Липецкой области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 7 декабря прививками охвачено 50% населения области, вакцинировано более 570 тысяч человек.