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Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%

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#ОРВИ #грипп
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Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 8%

Всего ОРВИ на минувшей неделе заболели 6855 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе - с 30 ноября по 6 декабря в нашей области было зарегистрировано 6855 случаев ОРВИ. Заболеваемость оказалась выше уровня прошлой недели на 8%. Кроме того, расчетный эпидемический порог превышен на 8,9% (на предыдущей неделе – на 8,4%). Случаев гриппа не было зарегистрировано. Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ показывают превалирование в циркуляции негриппозных респираторных вирусов. 

Всего 26 человек госпитализировали в связи с ОРВИ. Заметно меньше стали болеть дети: в возрастной структуре заболеваемости доля детского населения снизилась до 55% с 63-66% в сентябре. Показатели ниже пороговых уровней во всех детских возрастных группах, а вот среди лиц старше 15 лет превышают расчетный эпидпорог на 9,1%, что специалисты связывают с большей обращаемостью взрослых по сравнению с предыдущими сезонами.

В Липецке зарегистрировано 4370 случаев ОРВИ или 63,7% всех случаев по области. Заболеваемость выше уровня прошлой недели на 9,5%, но ниже расчетного эпидпорога на 5,2%.

В Липецкой области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 7 декабря прививками охвачено 50% населения области, вакцинировано более 570 тысяч человек.
453
#ОРВИ #грипп
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