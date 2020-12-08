В мире
32 минуты назад
ЕС введет новые санкции за нарушение прав человека
Они вступят в силу с 8 декабря.
С 8 декабря Евросоюз вводит санкции из-за нарушения прав человека, - говорится в официально опубликованном журнале ЕС документе.
"Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", - сообщается в документе.
"Действие распространяется на преступления, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности, насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование, свободу совести", - говорится в документе. Также санкции будут вводить за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.
В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, - сообщает РИА-Новости.
Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".
Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.
Данный санкционный режим утвержден министрами без обсуждения, поскольку он уже был согласован 2 декабря на уровне послов всех 27 государств сообщества. Как пояснил 4 декабря на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС, страны сообщества отказались давать этому санкционному режиму "имя Магнитского, либо любого иного человека". Он также подчеркнул, что европейский режим "не является копией американского акта Магнитского", - передает ТАСС.
"Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", - сообщается в документе.
"Действие распространяется на преступления, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности, насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование, свободу совести", - говорится в документе. Также санкции будут вводить за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.
В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, - сообщает РИА-Новости.
Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В Евросоюзе его сравнивают с американским "актом Магнитского".
Глава дипломатии ЕС пояснил, что новый режим не будет направлен против какой-то конкретной страны и не будет, в отличие от США, носить экстерриториальный характер. Ограничительные меры будут применяться на территории ЕС и касаться замораживания активов, запрета на въезд.
Данный санкционный режим утвержден министрами без обсуждения, поскольку он уже был согласован 2 декабря на уровне послов всех 27 государств сообщества. Как пояснил 4 декабря на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС, страны сообщества отказались давать этому санкционному режиму "имя Магнитского, либо любого иного человека". Он также подчеркнул, что европейский режим "не является копией американского акта Магнитского", - передает ТАСС.