За сутки в Липецкой области 21 человек вылечился от COVID-19

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 235 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 627 человек выздоровели, 140 человек умерли . 2 468 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 938 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 530 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 78, на втором месте Лебедянский район — 13 заболевших, на третьем Тербунский район — 12. В Задонском районе — 10, в Елецком и Усманском районах — по 7, в Становлянском районе — 5, в Лев-Толстовском и Липецком районах — по 4, в Добровском и Измалковском районах — по 3, в Добринском районе — 2, в Ельце и Воловском районе — по одному заболевшему.