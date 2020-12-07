Коронавирус

27 минут назад

За сутки в Липецкой области 21 человек вылечился от COVID-19

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области 21 человек вылечился от COVID-19

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 235 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 627 человек выздоровели, 140 человек умерли. 2 468 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 938 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 530 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 78, на втором месте Лебедянский район — 13 заболевших, на третьем Тербунский район — 12. В Задонском районе — 10, в Елецком и Усманском районах — по 7, в Становлянском районе — 5, в Лев-Толстовском и Липецком районах — по 4, в Добровском и Измалковском районах — по 3, в Добринском районе — 2, в Ельце и Воловском районе — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Житель

18 минут назад
А почему перестали сообщать возраст умерших?
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