27 минут назад
За сутки в Липецкой области 21 человек вылечился от COVID-19
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 12 235 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 627 человек выздоровели, 140 человек умерли. 2 468 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего в Липецке — 78, на втором месте Лебедянский район — 13 заболевших, на третьем Тербунский район — 12. В Задонском районе — 10, в Елецком и Усманском районах — по 7, в Становлянском районе — 5, в Лев-Толстовском и Липецком районах — по 4, в Добровском и Измалковском районах — по 3, в Добринском районе — 2, в Ельце и Воловском районе — по одному заболевшему.
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