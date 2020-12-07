«Раб божий Владимир» презентовал Нижнему парку Деда Мороза

Постоянный участник общественных слушаний написал на спине сказочного персонажа свое послание Евгении Уваркиной.

Сегодня днем известный своими перформансами липчанин Владимир Станский презентовал Нижнему парку пластмассового Деда Мороза. На спине полуметрового, советского еще изготовления фольклорного персонажа, горожанин написал стихи, которые он летом этого года прочитал по конференц-связи во время публичных слушаний отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год.- Государева казна не для гульбища дана, - этой строкой Станский, называющий себя публично «рабом божьим Владимиром», закончил свой вирш, намекая на неправильно тратящиеся, по его мнению, бюджетные средства.Эпатировать публику Владимир Станский начал с 2016 года. Тогда, во время обсуждения изменений в Устав Липецка, Владимир Станский передал председателю департамента экономического развития мэрии Екатерине Белокопытовой в подарок главе Липецка большую ложку. Ее он назвал символом посадской власти, сопроводив подарок поговоркой: «Ешь сам, но накорми другого». В том же году на публичных слушаниях по проекту «Правил благоустройства территорий города Липецка» передал для Сергея Иванова медаль «мастера спорта по обещаниям». Владимир Станский заявил, что для избежания в России «Майдана» власть должна быть на прямой связи с народом, и отвечать на обращения не отписками, а действиями, быстро устраняющими проблемы. Одной из таких проблем выступающий назвал побирушек, позорящих Липецк самим своим присутствием на улицах. Истово верующий липчанин призвал чиновников очистить от них город.В 2017 году на очередных публичный мужчина, исповедующий некое особое православие, сразу напал на главу города за то, что ни он, ни некие «сыны Отечества» не имеют возможности участвовать в распределении бюджета. Мол, голосуют за него одни и те же, родственнички ныне власть имущих, получивших по блату места в горсовете и Госдуме. «Царебожник Станский предложил убрать ограждение у мемориального комплекса площади Героев, «чтобы не прятать от людей храм Божий», не выбрасывать бордюры при ремонтах дорог, а просто их шлифануть и вернуть на место, передать Дворцы спорта с баланса муниципалитета в частные руки, так как их воспитанники не дают результатов, а ДС «Спартак» отдать авиацентру, чтобы «офицеры на своих широких крыльях вынесли на новый уровень воспитание подрастающего поколения».В 2018 году «Раб Божий Владимир» долго шуршал черным пакетом перед трибуной, а потом, выйдя на сцену, вынул из него пару лаптей и попросил чиновников передать их главе Липецка Сергею Иванову. От лаптей муниципальные служащие шарахнулись как черти от ладана и подарок для мэра не взяли. А дар-то оказался пророческим: в марте 2019-го Сергей Иванов добровольно освободил кабинет главы города!Вообще, у этого неравнодушного человека есть только две идеи. Первая: увидеть хоть раз на публичных слушаниях главу Липецка. Вторая: отдать бюджетные средства в управление «сынам Отечества», которые быстро порешают все городские проблемы. В 2019 году Станский выступил еще с одним предложением: установить в мэрии чудотворный телефон, по которому на вызов обеспокоенных горожан могли бы выезжать некие «небезразличные люди». Неуверенно пропев по памяти какой-то псалом и попросив Бога хранить царя, раб божий заочно подарил Евгении Уваркиной сувенирные лыжи. Летом этого года, в День России, липчанин принес в подарок мэру Липецка балалайку, но Евгения Уваркина дар не приняла.... Дед Мороз стоял у елки в Нижнем парке всего несколько минут. Владимир Станский, передумав, перенес подарок к залитому в парке катку.