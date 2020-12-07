В Липецкой области на карантин ушли 186 классов в 40 школах

Две школы и три детских сада закрыты полностью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 7 декабря, в Липецкой области полностью закрыты на карантин две школы: в Становлянском и Хлевенском районах. В общей сложности там учатся 989 учеников.



Кроме того, на карантин ушли 186 классов в 40 школах. В них 3227 учеников находятся на дистанционном обучении.



Закрыты три детских сада: в Задонском, Краснинском и Чаплыгинском районах. Дома 241 ребёнок.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в областном центре на дистанционку перешли 35 классов из 19 школ областного центра или 937 учеников. При этом школьники продолжают осваивать программу и получают необходимые знания, задания и консультации от педагогов в онлайн-формате. Если за эту неделю ситуация в классах нормализуется, ребята возвращаются к привычному режиму работы.



На данный момент заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди учащихся составляет 6,2%, на больничном 3571 ребёнок. Из педагогического состава болеют 213 человек или 7% всех учителей Липецка.



У родителей учеников есть возможность перевести своего ребенка на удалённое обучение. Школьник будет получать материалы для обучения в онлайн-формате, учителя смогут проверять домашнее задание и давать нужные пояснения. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школу. Как только мамы и папы посчитают, что их ребенок должен вернуться в школу, он сможет сделать это в тот же день.



