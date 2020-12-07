Общество

42 минуты назад

В Липецкой области на карантин ушли 186 классов в 40 школах

1 395
#карантин #школа #детский сад
В Липецкой области на карантин ушли 186 классов в 40 школах

Две школы и три детских сада закрыты полностью.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 7 декабря, в Липецкой области полностью закрыты на карантин две школы: в Становлянском и Хлевенском районах. В общей сложности там учатся 989 учеников.

Кроме того, на карантин ушли 186 классов в 40 школах. В них 3227 учеников находятся на дистанционном обучении.

Закрыты три детских сада: в Задонском, Краснинском и Чаплыгинском районах. Дома 241 ребёнок.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в областном центре на дистанционку перешли 35 классов из 19 школ областного центра или 937 учеников. При этом школьники продолжают осваивать программу и получают необходимые знания, задания и консультации от педагогов в онлайн-формате. Если за эту неделю ситуация в классах нормализуется, ребята возвращаются к привычному режиму работы.

На данный момент заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди учащихся составляет 6,2%, на больничном 3571 ребёнок. Из педагогического состава болеют 213 человек или 7% всех учителей Липецка.

У родителей учеников есть возможность перевести своего ребенка на удалённое обучение. Школьник будет получать материалы для обучения в онлайн-формате, учителя смогут проверять домашнее задание и давать нужные пояснения. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школу. Как только мамы и папы посчитают, что их ребенок должен вернуться в школу, он сможет сделать это в тот же день.

1 395
#карантин #школа #детский сад

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

в СССР такого не было

9 минут назад
закрыть все школы. поколению пепси они не нужны. их всему научит Валера из Тик Тока.
ответить

Еще в рубрике

«Раб божий Владимир» презентовал Нижнему парку Деда Мороза
#Владимир Станский
«Раб божий Владимир» презентовал Нижнему парку Деда Мороза

34 минуты назад

Общество
На проезде Строителей завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
#дорожные работы
5
На проезде Строителей завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

сегодня, 13:26

Общество
Липчанин и ельчанин стали «Добровольцами России»
#волонтёр #доброволец
1
Липчанин и ельчанин стали «Добровольцами России»

сегодня, 13:15

Общество
Для липчан срубили 26700 ёлок
#Новый год #ёлка
15
Для липчан срубили 26700 ёлок

сегодня, 12:12

Общество
Липецкая область - на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек
#ЗОЖ
2
Липецкая область - на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек

сегодня, 12:06

Общество
Границы Липецкой области закрывать не планируется
#коронавирус
15
Границы Липецкой области закрывать не планируется

сегодня, 11:46

Общество