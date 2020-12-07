Общество

сегодня, 13:26

На проезде Строителей завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

5 530
#дорожные работы
На проезде Строителей завершили укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

На участке общей площадью свыше восьми тысяч кв. метров подрядчик уложил верхний шестисантиметровый слой асфальтобетона. Также на проезде Строителей установлено 79 дорожных знаков и порядка 700 метров бордюров. Вскоре дорожники завершат устройство пешеходных зон. 

Ещё один объект, реконструкция которого также началась осенью благодаря выделению дополнительных средств, - улица Металлургов. Здесь рабочие завершили укладку асфальта на съездах и примыканиях. Осталось смонтировать два светофорных объекта.
 
Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Липецк получил дополнительно 170 миллионов рублей. На эти средства до конца года в областном центре ремонтируют пять дорог, на улицах Терешковой, Яна Берзина и разворотном кольце на улице Циолковского работы уже полностью завершены. 
  
Приёмка всех объектов будет осуществляться с учётом экспертиз качества и ровности дорожного покрытия. Исследования проводят специалисты Росдорнии. Так, по улицам Терешковой и Яна Берзина уже получены положительные заключения. Экспертиза дорожных работ на улицах Циолковского и Металлургов продолжается. Пробы на проезде Строителей планируют отобрать в ближайшее время.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
5 530
#дорожные работы

Комментарии (5)

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R

8 минут назад
Зима асфальт деньги в никуда!
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Город

55 минут назад
А дальше по Достоевского вся дорога в хлам
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Артурчик

сегодня, 13:57
Ура товарищи. Мы очень гордимся таким великим делом. Эмоции переполняют. Теперь подождем как новвй асфальт выдержит весеннее половодье.
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Куприян

сегодня, 13:57
А скоро сетевики копать начнут?
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Не может быть.

сегодня, 13:47
Исторический момент! А сколько в этот момент рыб моргнули глазами в пруду?
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