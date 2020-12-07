Общество

сегодня, 13:15

Липчанин и ельчанин стали «Добровольцами России»

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#волонтёр #доброволец
Липчанин и ельчанин стали «Добровольцами России»

Вячеслав Телин стал победителем конкурса, Валерий Таганов - лауреатом.

Руководитель Липецкой областной общественной организации "Поиск пропавших детей" Вячеслав Телин стал победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Смелые сердцем» в категории «Старше 18 лет». В этой номинации были представлены проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, реагирования в профилактике и ликвидации ЧС, поиска людей, популяризации культуры безопасности.

- Я даже не знаю что сказать: 7 лет пути, осмысления, выработки стратегий, перестроений, алгоритмов, сбора команды, притирок, разочарований, взлётов, падений, потери соратников - доверенных людей, подъёмы, всплески активностей и полный штиль (самое сложное)...смены партнёров, охлаждения, политические штормы, смены ключевых фигур внутри организации, и уход фигур из вне..... Постоянные изменения и на всем этом фоне постоянный рост. Выход на конкурс с желанием победить, и с массой сомнений в себе, направлении, процессе, масса борьбы с собой, 9 месяцев конкурса; защиты, эксперты, этапы, голосования, опять эксперты - и вот итог. Что сказать? Это был тяжёлый путь, и мы его прошли! Мы прошли его вместе. У меня шквал эмоций. Мы сможем логически завершить постройку проекта... Уникального, рабочего, масштабируемого проекта. Всем на пользу. Это круто...... Я доволен, - поделился своими эмоциями Вячеслав Телин на странице " ВКонтакте". 

Кроме того, ельчанин Валерий Таганов, который возводит реабилитационный центр, стал одним из четырёх лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России» в номинации «Рожденные помогать» в возрастной группе старше 18 лет. В этой номинации были представлены проекты в сфере социального добровольчества, направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения.

- Из 53219 заявок мы вошли в число 125 победителей. Мы молодцы! Мы справились! Годы плодотворной работы, тысячи часов изнурительных тренировок, месяцы стройки и вот они результаты.  Хочу сказать спасибо всем, кто помогал, всем кто поддерживал, всем кто голосовал. Над этим конкурсом мы трудились с начала года и поработали на славу. Я очень рад, что меня окружают сильные люди, добрые сердцем. Меня переполняют эмоции. 5 лет назад мне говорили, что у меня ничего не получится, что это утопическая идея, крутили пальцем у виска. В том году мы получили президентский грант, в этом году выиграли в конкурсе "Добровольцы России". Никогда никого не слушайте. Верьте в свою мечту. Свято оберегайте ее и плодотворно работайте над ее достижением. Все обязательно получится, - поделился эмоциями у себя на странице Валерий Таганов. 

Напомним, 5 декабря в России отмечался День добровольца (волонтёра), установленный указом президента России от 27 ноября 2017 года.

Фото -  vk.com


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#волонтёр #доброволец

Комментарии (1)

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Серафим

сегодня, 13:56
Почет и уважение этим людям!!!!
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