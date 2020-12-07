Происшествия

сегодня, 12:51

На улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «КИА»

1471
#ДТП
На улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «КИА»

ДТП произошло напротив «Звёздного».

Сегодня утром на улице Космонавтов рядом с дворцом спорта "Звездный" произошло ДТП - столкнулись "БМВ" и "Киа".

Как сообщают очевидцы, когда столкнулись два автомобиля, один выезжал со второстепенной дороги со стороны "Звездного".



Фото - скриншот с видео youtube.com

1471
#ДТП

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