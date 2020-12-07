На улице Космонавтов столкнулись «БМВ» и «КИА»

ДТП произошло напротив «Звёздного».

Сегодня утром на улице Космонавтов рядом с дворцом спорта "Звездный" произошло ДТП - столкнулись "БМВ" и "Киа".



Как сообщают очевидцы, когда столкнулись два автомобиля, один выезжал со второстепенной дороги со стороны "Звездного".







Фото - скриншот с видео youtube.com



