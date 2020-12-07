Для липчан срубили 26700 ёлок

Ни одного ёлочного браконьера пока не поймали.

Как сообщили GOROD48 в управлении лесного хозяйства Липецкой области, в нашем регионе заготовили к Новому году уже 26700 деревьев. Из девяти лесхозов области больше всего сосен срубили в Тербунском лесхозе. Рубка деревьев к Новому году ещё продолжается, всего в этом году планируют заготовить в общей сложности более 30 тысяч новогодних елей и сосен.



Вот уже почти неделю – с 1 декабря в лесничествах региона дежурят мобильные группы из работников лесной охраны и полицейских, а на федеральных трассах и дорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы, выставлены стационарные посты, которые призваны пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей.



- Пока ни одного ёлочного браконьера в нашем регионе не поймали, - отметили в управлении лесного хозяйства Липецкой области. – По опыту прошлых лет, обычно первые нарушители появляются после 15 декабря, когда приходит пора ставить в домах живые ёлки и начинается активная торговля ими.



Незаконная заготовка новогодних деревьев - удовольствие сомнительное и весьма недешёвое. На сегодняшний день общая сумма штрафа и ущерба за одно дерево минимум составляет 5946 рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: штрафа за рубку и суммы ущерба, нанесённого природе.



За незаконную рубку предусмотрены следующие штрафы: на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.



Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное срубленное деревце оценивают в 2946 рублей.