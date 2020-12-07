Общество

53 минуты назад

Липецкая область - на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек

1 178
#ЗОЖ
Липецкая область - на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек

Липецкая область по отсутствию вредных привычек у жителей заняла 31 строчку рейтинга российских регионов по отсутствию вредных привычек – область осталась на той же позиции, что и год назад.  

Рейтинг был составлен на основе уровня потребления табака и алкоголя, числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также преступлений, связанных с наркотическими средствами. Эксперты также оценивали процент населения, занимающегося спортом. Исследование провели аналитики РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.  

Лидерами по соблюдению здорового образа жизни стали четыре северо-кавказские республики (Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария) и Тамбовская область. Они набрали от 83,2 до 100 баллов. Наибольшую тягу к вредным привычкам отметили на Дальнем Востоке и в Сибири – последние места оказались у Магаданской и Сахалинской областей, Хакасии, Бурятии, Амурской области и Забайкальского края (15-28,5 баллов). Липецкая область по подсчетам экспертов получила 66,3 балла, что обеспечило ей по итогам 2019 года 31 место, как и годом ранее.  

Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, по итогам 2019 в 48 регионах сократилось потребление табака. Что касается употребления алкоголя, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2019 года, по расчетам РИА Рейтинг составил 7,3 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Но в качестве позитива можно отметить, что по сравнению с прошлым годом до 42 выросло количество регионов, в которых уровень продаж ниже, чем в среднем по стране, а также отсутствуют регионы, в которых бы наблюдалось двукратное превышение общероссийского уровня, как в предыдущие годы. 
1 178
#ЗОЖ

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

молодой тупняк

26 минут назад
Кавказ это будущее Росии!
ответить

Еще в рубрике

Для липчан срубили 26700 ёлок
#Новый год #ёлка
2
Для липчан срубили 26700 ёлок

47 минут назад

Общество
Границы Липецкой области закрывать не планируется
#коронавирус
8
Границы Липецкой области закрывать не планируется

сегодня, 11:46

Общество
«А потом кончил пить, потому что устал»: липчане в ковидный год перешли с водки на пиво
#наркомания #алкоголизм
3
«А потом кончил пить, потому что устал»: липчане в ковидный год перешли с водки на пиво

сегодня, 10:57

Общество
В Липецком авиацентре прошли командирские полеты
#Липецкий авиацентр
2
В Липецком авиацентре прошли командирские полеты

сегодня, 10:32

Общество
В Липецке открылась предновогодняя «горячая линия»
#Роспотребнадзор
В Липецке открылась предновогодняя «горячая линия»

сегодня, 09:57

Общество
Бывшая правая рука Михаила Гулевского стала директором рынка
#Анна Шамаева
102
Бывшая правая рука Михаила Гулевского стала директором рынка

сегодня, 09:17

Общество