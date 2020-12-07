Липецкая область - на 31 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек

Липецкая область по отсутствию вредных привычек у жителей заняла 31 строчку рейтинга российских регионов по отсутствию вредных привычек – область осталась на той же позиции, что и год назад.





Рейтинг был составлен на основе уровня потребления табака и алкоголя, числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также преступлений, связанных с наркотическими средствами. Эксперты также оценивали процент населения, занимающегося спортом. Исследование провели аналитики РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.



Лидерами по соблюдению здорового образа жизни стали четыре северо-кавказские республики (Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария) и Тамбовская область. Они набрали от 83,2 до 100 баллов. Наибольшую тягу к вредным привычкам отметили на Дальнем Востоке и в Сибири – последние места оказались у Магаданской и Сахалинской областей, Хакасии, Бурятии, Амурской области и Забайкальского края (15-28,5 баллов). Липецкая область по подсчетам экспертов получила 66,3 балла, что обеспечило ей по итогам 2019 года 31 место, как и годом ранее.



Эксперты отмечают, что в России уже много лет ведется пропаганда здорового образа жизни и, если рассматривать показатели рейтинга в отдельности, то можно констатировать, что отчасти эта работа дает свои результаты. Так, по сравнению с прошлым годом, по итогам 2019 в 48 регионах сократилось потребление табака. Что касается употребления алкоголя, то объем продаж в пересчете на чистый спирт по итогам 2019 года, по расчетам РИА Рейтинг составил 7,3 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, не изменился. Но в качестве позитива можно отметить, что по сравнению с прошлым годом до 42 выросло количество регионов, в которых уровень продаж ниже, чем в среднем по стране, а также отсутствуют регионы, в которых бы наблюдалось двукратное превышение общероссийского уровня, как в предыдущие годы.

