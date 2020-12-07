В Липецке перевернулась легковушка

Водитель проехал под «кирпич».

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Сегодня утром в Липецке на улице Баумана рядом с остановкой общественного транспорта «Орловское шоссе» перевернулся автомобиль "Форд".



Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, речь идёт о ДТП с механическим повреждением транспорта, пострадавших в нём не было. Кроме того, водитель "Форда" после ДТП самостоятельно покинул его на том же транспортном средстве - машина была на ходу.



- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» за проезд под знак «въезд запрещен», называемый в народе «кирпич», - отметили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.



Видео - Мария Мерзликина





