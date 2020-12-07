Происшествия

сегодня, 11:15

В Липецке перевернулась легковушка

8 2636
#ДТП
4

Водитель проехал под «кирпич».

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Сегодня утром в Липецке на улице Баумана рядом с остановкой общественного транспорта «Орловское шоссе» перевернулся автомобиль "Форд".

Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, речь идёт о ДТП с механическим повреждением транспорта, пострадавших в нём не было. Кроме того, водитель "Форда" после ДТП самостоятельно покинул его на том же транспортном средстве - машина была на ходу. 

- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» за проезд под знак «въезд запрещен», называемый в народе «кирпич», - отметили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Видео - Мария Мерзликина


8 2636
#ДТП
4

Комментарии (8)

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Истина

6 минут назад
Так сколько быть этому кирпичу?
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Нарушил ПДД ,

9 минут назад
так это такая мелочь !Это же Россия !
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Липчанка

16 минут назад
Погода отличная Дороги великолепные Дураки на месте
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12 стульев

19 минут назад
Видео от Марии... а штраф за двойную сплошную??? ведь справа можно было объехать.
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Житель Сокола

59 минут назад
Дорога ещё не открыта, а список ДТП начали. Ну что сказать, Это Россия - детка.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

сегодня, 11:53
Гость, ВИДЕН СЛЕД ОТ ЩЕБЁНКИ ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Гость

сегодня, 11:44
Но как, Карл?!
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это не новость

сегодня, 11:32
в Липе ездить вверх тормашками это бытовуха.
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