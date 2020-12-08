В России
54 минуты назад
В России резко дорожает говядина
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В текущем году цены на говядину выросли на 17,5% и достигли нового рекорда.
В этом году цены на говядину установили новый рекорд, - рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков. По его информации, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 года выросли на 17,5%. Цены на говядину поступательно росли весь 2019 год, небольшая коррекция наблюдалась с февраля по май 2020-го, во время первой волны пандемии, после чего цены снова взлетели и к концу сентября превысили уровень января, - пояснила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли, свидетельствуют данные Минсельхоза. Оно в своих материалах указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тыс. рублей за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% — чем в конце ноября 2018-го.
Последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре этого года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рублей за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.
Говядина в основном используется в качестве сырья в мясопереработке, кроме того, для нее важный канал сбыта — сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе) и организованное питание детей в дошкольных и школьных учреждениях, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.
Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. В октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 рублей) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 рублей), - следует из данных Росстата. По пищевой ценности говядина существенно превосходит свинину и мясо птицы, но из-за высокой стоимости ее доля в рационе россиян снижается, - добавила Лучкина.
Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн т, большая часть импорта поступает из Белоруссии, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В январе—сентябре 2020 года в Россию были завезены, по информации Федеральной таможенной службы, 192,1 тыс. т свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия поставила 71,8 тыс. т., Парагвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 40,2 тыс. т.
В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество которых сокращается, отмечает Юшин. По его словам, крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10—12 лет для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%, уверены в Национальной мясной ассоциации.
Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.
Изменение таможенного регулирования также может повлиять на рост цен. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины в Россию. Они были введены в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке в 15 процентов.
В Национальном союзе мясопереработчиков опасаются, что говядина может стать недоступной для многих россиян. Ее подорожание отразится и на детском питании, питании в школах, полуфабрикатах и колбасах.
Оптовые цены на говядину у производителей действительно подросли, свидетельствуют данные Минсельхоза. Оно в своих материалах указывает, что средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей по состоянию на 25 ноября составила 243,87 тыс. рублей за 1 тонну, что почти на 6% больше, чем в конце ноября 2019-го, и на 8% — чем в конце ноября 2018-го.
Последние доступные сведения Росстата о розничных ценах также говорят о подорожании говядины. В октябре этого года 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 рублей за килограмм, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Это максимальные значения по крайней мере с 2017 года.
Говядина в основном используется в качестве сырья в мясопереработке, кроме того, для нее важный канал сбыта — сегмент HoReCa (отели, рестораны и кафе) и организованное питание детей в дошкольных и школьных учреждениях, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.
Для потребителей это более дорогой продукт по сравнению с другими видами мяса. В октябре 1 кг говядины (без костей) в рознице стоил на 41% дороже свинины (356,5 рублей) и в 3,6 раза дороже курицы (140,6 рублей), - следует из данных Росстата. По пищевой ценности говядина существенно превосходит свинину и мясо птицы, но из-за высокой стоимости ее доля в рационе россиян снижается, - добавила Лучкина.
Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно: по оценке Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т говядины, что лишь на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Собственное производство говядины не закрывает потребности страны: годовое потребление оценивается в 2 млн т, большая часть импорта поступает из Белоруссии, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В январе—сентябре 2020 года в Россию были завезены, по информации Федеральной таможенной службы, 192,1 тыс. т свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них Белоруссия поставила 71,8 тыс. т., Парагвай — 51,3 тыс. т, Бразилия — 40,2 тыс. т.
В России половина поголовья крупного рогатого скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, количество которых сокращается, отмечает Юшин. По его словам, крупные агрохолдинги неохотно идут в эту отрасль из-за того, что производство говядины более затратное, чем птицы или свинины, сроки окупаемости — более длинные (10—12 лет для проекта с нуля), а текущие цены на говядину не позволяют сделать это производство достаточно рентабельным. Чтобы производство говядины стало привлекательным для инвесторов, цены на нее должны вырасти минимум на 15%, уверены в Национальной мясной ассоциации.
Увеличению цен может способствовать изменение таможенного регулирования для импортной говядины. В начале ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.
Изменение таможенного регулирования также может повлиять на рост цен. В начале ноября правительство одобрило отмену с 2022 года тарифных квот на ввоз говядины в Россию. Они были введены в 2003 году, благодаря чему можно было завезти установленный объем мяса по льготной ставке. В этом году квота на говядину составила 570 тысяч тонн, однако из-за российского продэмбарго ввезти в страну могут 417 тысяч тонн по льготной ставке в 15 процентов.
В Национальном союзе мясопереработчиков опасаются, что говядина может стать недоступной для многих россиян. Ее подорожание отразится и на детском питании, питании в школах, полуфабрикатах и колбасах.
132