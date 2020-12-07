НЛМК поздравит детей региона с новогодними праздниками

На Новолипецком металлургическом комбинате завершается подготовка к ежегодной благотворительной акции «Рождественский поезд» для воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области. Она проводится двадцатый год подряд профсоюзным комитетом предприятия и социальным партнером НЛМК - благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие».



Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, с 23 по 28 декабря шефы из НЛМК приедут в гости к ребятам Грязинской и Тербунской школ-интернатов, Центра помощи детям имени Эдуарда Белана, санаторной школы-интерната в поселке Дачный, детского дома в селе Борино, Елецкого дома ребенка и к маленьким пациентам больницы в поселке Плеханово. Около 1 000 детей получат новогодние подарки, в которых найдут сладости, игрушки, развивающие игры, наборы для творчества, спортивный инвентарь и канцелярские принадлежности.



«Каждый год накануне новогодних праздников мы отправляем наш «Рождественский поезд» с подарками для маленьких жителей области. Вместе с профсоюзной организацией, мы в очередной раз постараемся сделать все мероприятия по-настоящему интересными и запоминающимися», - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



Более 1000 «сладких» подарков от фонда «Милосердие» будут розданы малообеспеченным и многодетным липецким семьям, еще 700 подарков передадут ветеранам предприятия – инвалидам и одиноким.



Выдача новогодних подарков сотрудникам НЛМК пройдет с 16 по 30 декабря с соблюдением всех санитарных норм в городском дворце молодежи «Октябрь» на площади Петра Великого, 6. Получить наборы можно с 09.00 до 17.00. В помещении дворца молодежи будет организована фотозона с елкой, дед Морозом и Снегурочкой.



На сайте фонда «Милосердия» стартовала еще одна благотворительная новогодняя акция «Поезд милосердия». В ней может принять участие житель любого региона России. Каждое пожертвование будет адресно направлено нуждающимся в Московской, Липецкой, Белгородской, Свердловской, Калужской областях и в Алтайском крае. Акция продлится до 19 января.

