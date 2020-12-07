В Липецком авиацентре прошли командирские полеты

В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, в Липецком авиацентре состоялись первые в рамках зимнего периода обучения командирские полеты. В них принимали участие командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев оперативно-тактической авиации. Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.



- По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25, - отмечают в пресс-службе.