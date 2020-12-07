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12 минут назад

В Липецком авиацентре прошли командирские полеты

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#Липецкий авиацентр
В Липецком авиацентре прошли командирские полеты

В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, в Липецком авиацентре состоялись первые в рамках зимнего периода обучения командирские полеты. В них принимали участие командиры авиационных полков, эскадрилий, звеньев оперативно-тактической авиации. Особое внимание было уделено проведению полетов в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам.

- По итогам работы выработаны методики подготовки летного состава к наиболее сложным видам летной подготовки при освоении новых типов авиационной техники. В полетах были задействованы самолёты оперативно-тактической: Су-30см, Су-35с, Су-34, Су-24м, МиГ-29смт, Су-25, - отмечают в пресс-службе.
103
#Липецкий авиацентр

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