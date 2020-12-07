За несколько дней мошенники выманили у липчан больше двух миллионов рублей

Липчан обманывали от имени банков и под видом продавцов товаров на сайте объявлений.





Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 4 декабря в полицию обратился 50-летний липчанин, у которого банковские мошенники выманили 910 000 рублей.



«По словам пострадавшего, мошенник позвонил ему на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший объяснил, что выявлен факт попытки несанкционированного списания денежных средств с расчетного счета потерпевшего. Мошенник предложил мужчине перевести все деньги для специально созданные для него безопасные счета. В ближайшем банкомате липчанин снял 910 000 рублей и перевел их на расчетные счета, указанные мошенником», - рассказали об обстоятельствах преступления в полиции.



По такой же схеме 3 декабря 39-летняя липчанка лишилась 86 000 рублей. А 5 декабря банковские мошенники обманули 37-летнюю жительницу Липецка на 550 000 рублей. Ей преступники сообщили, что кто-то незаконно оформил на женщину кредит под очень большую процентную ставку. Чтобы отменить кредит, женщина переходила по ссылкам, которые присылал ей лжесотрудник банка, сообщала ему личные данные, коды и другую информацию. Всё это позволило мошеннику не отменить, а оформить полумиллионный кредит на женщину.



4 декабря в 42-летняя липчанка, разместившая на популярном портале объявление о продаже детского покрывала, перевела 750 000 рублей на счет мошенника. Злоумышленник предложил оформить безопасную сделку и попросил потерпевшую сообщить ему коды подтверждения, которые она получила в смс-уведомлении. Таким образом, женщина, следуя требованиям незнакомца, перевела все накопления на его расчетный счет. Также поступила и 34-летняя липчанка, желавшая продать на сайте объявлений вязаную шапку и снут. Мошеница похитила у неё 9000 рублей.







