Происшествия

38 минут назад

За несколько дней мошенники выманили у липчан больше двух миллионов рублей

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#мошенничество
За несколько дней мошенники выманили у липчан больше двух миллионов рублей

Липчан обманывали от имени банков и под видом продавцов товаров на сайте объявлений.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 4 декабря в полицию обратился 50-летний липчанин, у которого банковские мошенники выманили  910 000 рублей.

«По словам пострадавшего, мошенник позвонил ему на телефон и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший объяснил, что выявлен факт попытки несанкционированного списания денежных средств с расчетного счета потерпевшего. Мошенник предложил мужчине перевести все деньги для специально созданные для него безопасные счета.  В ближайшем банкомате липчанин снял 910 000 рублей и перевел их на расчетные счета, указанные мошенником», - рассказали об обстоятельствах преступления в полиции. 

По такой же схеме 3 декабря 39-летняя липчанка лишилась 86 000 рублей. А 5 декабря банковские мошенники обманули 37-летнюю жительницу Липецка на 550 000 рублей. Ей преступники сообщили, что кто-то незаконно оформил на женщину кредит под очень большую процентную ставку. Чтобы отменить кредит, женщина переходила по ссылкам, которые присылал ей лжесотрудник банка, сообщала ему личные данные, коды и другую информацию. Всё это позволило мошеннику не отменить, а оформить полумиллионный кредит на женщину. 

4 декабря в 42-летняя липчанка, разместившая на популярном портале объявление о продаже детского покрывала, перевела 750 000 рублей на счет мошенника. Злоумышленник предложил оформить безопасную сделку и попросил потерпевшую сообщить ему коды подтверждения, которые она получила в смс-уведомлении. Таким образом, женщина, следуя требованиям незнакомца, перевела все накопления на его расчетный счет. Также поступила и 34-летняя липчанка, желавшая продать на сайте объявлений вязаную шапку и снут. Мошеница похитила у неё 9000 рублей.



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#мошенничество

Комментарии (2)

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пенсионер

17 минут назад
Одна квадра чего стоит.Сколько выманила.
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((((

17 минут назад
Господи люди, вы когда поумнеете? Все кричат денег нет, а свои накопления с такой лёгкостью отдаёте этим зэкам. Боже мой, куда мы катимся. Ну ладно старики, люли наивные, но 37 и 42 года, е моё, вы что интернетом не владеете, новости не слушаете, кругом об этом долбят, именно о схемах стандартных. Жаль людей, но до тех пор пока есть такие ведомые люди, будут жить и наживаться мошенники. Спрос рождает предложение((((
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