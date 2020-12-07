Общество
46 минут назад
В Липецке открылась предновогодняя «горячая линия»
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Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.
C 7 декабря по 21 декабря все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг по телефонам в Липецке и в районах области, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.
Так, в Липецке звонки ждут по номерам Роспотребнадзора: 8(4742) 30-88-69, 30-88-67, 30-88-55, 30-88-49, 30-88-66 и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06 27; 25-76-92; 77-04-13.
Звонить можно и в Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
C 7 декабря по 21 декабря все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг по телефонам в Липецке и в районах области, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.
Так, в Липецке звонки ждут по номерам Роспотребнадзора: 8(4742) 30-88-69, 30-88-67, 30-88-55, 30-88-49, 30-88-66 и Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07; 74-06-27; 74-06 27; 25-76-92; 77-04-13.
Звонить можно и в Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
238