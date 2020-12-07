Здоровье
сегодня, 08:29
На 924 лекарства в октябре выросли цены
14 964
В то же время на 1128 наименований лекарств цены снизились.
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провело анализ изменения розничных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за октябрь этого года. Речь шла о препаратах, входящих в перечень мониторинга, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Розничные цены на лекарства за октябрь сравнивали с ценами в сентябре 2020 года.
Как сообщает управление потребрынка, из 2268 наименований лекарственных препаратов без изменения остались розничные цены по 219 наименованиям (или 9,66% от числа анализируемых) лекарств как отечественных, так и иностранных производителей.
Снижение среднего уровня розничных цен произошло до 10% - по 1091 наименованиям (или 48,10 % от числа анализируемых) препаратов иностранных и отечественных производителей; от 10% и более – по 34 наименованиям (или 1,5% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.
Рост среднего уровня розничных цен произошел до 5% - по 814 наименованиям (35,89% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 5% до 10% - по 74 наименованиям (3,26% от числа анализируемых) препаратов; от 10% и более - по 36 наименованиям (1,59% от числа анализируемых).
- Рост розничных цен практически по всем наименованиям лекарственных препаратов обусловлен соответствующим ростом оптовых цен, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Как сообщает управление потребрынка, из 2268 наименований лекарственных препаратов без изменения остались розничные цены по 219 наименованиям (или 9,66% от числа анализируемых) лекарств как отечественных, так и иностранных производителей.
Снижение среднего уровня розничных цен произошло до 10% - по 1091 наименованиям (или 48,10 % от числа анализируемых) препаратов иностранных и отечественных производителей; от 10% и более – по 34 наименованиям (или 1,5% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.
Рост среднего уровня розничных цен произошел до 5% - по 814 наименованиям (35,89% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 5% до 10% - по 74 наименованиям (3,26% от числа анализируемых) препаратов; от 10% и более - по 36 наименованиям (1,59% от числа анализируемых).
- Рост розничных цен практически по всем наименованиям лекарственных препаратов обусловлен соответствующим ростом оптовых цен, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
14 964
Комментарии (14)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Липчанин
Это про любимую аптечную сеть.
Смотрящий
Маски есть! Но дорогие...
Гость
Ответ чверу.
данковчанин
чвер
Петро
Так в чем же дело?