Здоровье

сегодня, 08:29

На 924 лекарства в октябре выросли цены

14 964
#аптека #лекарства
4
На 924 лекарства в октябре выросли цены

В то же время на 1128 наименований лекарств цены снизились.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провело анализ изменения розничных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за октябрь этого года. Речь шла о препаратах, входящих в перечень мониторинга, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Розничные цены на лекарства за октябрь сравнивали с ценами в сентябре 2020 года.

Как сообщает управление потребрынка, из 2268 наименований лекарственных препаратов без изменения остались розничные цены по 219 наименованиям (или 9,66% от числа анализируемых) лекарств как отечественных, так и иностранных производителей.

Снижение среднего уровня розничных цен произошло до 10% - по 1091 наименованиям (или 48,10 % от числа анализируемых) препаратов иностранных и отечественных производителей; от 10% и более – по 34 наименованиям (или 1,5% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.

Рост среднего уровня розничных цен произошел до 5% - по 814 наименованиям (35,89% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 5% до 10% - по 74 наименованиям (3,26% от числа анализируемых) препаратов; от 10% и более - по 36 наименованиям (1,59% от числа анализируемых).

- Рост розничных цен практически по всем наименованиям лекарственных препаратов обусловлен соответствующим ростом оптовых цен, - сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.


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14 964
#аптека #лекарства
4

Комментарии (14)

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Липчанин

21 минуту назад
Это не новость, ни кто думаю не удивился
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Это про любимую аптечную сеть.

40 минут назад
Маски есть! Но дорогие..., Губернатор ходит по аптекам контролирует а на цены не смотрит главное что в продаже есть. Так вот и потому и есть что цена на него в 10-20 раз выше накручена, да и то что для таких как он всё сразу найдут , в просто народи называется не прикосновенный запас.
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Смотрящий

48 минут назад
Настраивайтесь на веселые времена! Нам будут рассказывать - что проблем нет, мы будет каждый как сможет - решать свои проблемы.
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Маски есть! Но дорогие...

53 минуты назад
Левофлоксацин стоил 142 руб, в пятницу прошла квест по его поиску (с рецептом), купила в первой аптеке за 719 руб
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Гость

сегодня, 09:41
Зато Артамонов ходит по аптекам...,но не видит.
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Ответ чверу.

сегодня, 09:31
чвер, Опоздал пенсию проиндексируют на 6,3 % а не 6,8% это уже было по ящику.
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данковчанин

сегодня, 09:28
...цены должны снижаться обьективно всвязи с ростом курса рубля...
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чвер

сегодня, 09:25
а у меня как была пенсия 11000 рублей так и осталось, пенсионерам на 6,8 % хоть добавят да на сумму в 17000 и более. инвалидов не за что кормить пускай работать идут . зато здоровые лоботрясы дома сидят на детские пособия жируют. всё правильно
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Петро

сегодня, 09:25
Цена обычного цитрамона была 10-12р за 10 штук. сейчас 40.это на сколько же процентов,мама дорогая?
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Так в чем же дело?

сегодня, 09:19
Если аптечная сеть одна из наших рекламирующая губернатором берёт лекарства на прямую у производителя почему она выше "цена" чем у аптек часных которые закупают у поставщиков? Ведь сравнить цену в Липецк фармация и частные аптеки то цены у частных ниже. Это получается аптечная сеть Л-Ф и в частности руководители ее сами накручивают цену, чего не могут сделать частники, так как будут вопросы и проверки им?
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