Новое о коронавирусе к 7 декабря: эпидемиологи рассказали, чем повторное заражение SARS-CoV-2 отличается от рецидива

Антитела, которые появляются в организме человека после заражения SARS-CoV-2, не гарантируют, что у переболевшего человека появляется иммунитет к инфекции. Как сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, если при обследовании заразившегося между первым и вторым штаммами SARS-CoV-2 есть выраженные различия в вирусных геномах, то можно говорить о повторном инфицировании, а не рецидиве первичного заболевания COVID-19.

Эффективность иммунной защиты человеческого организма против SARS-CoV-2 изучена пока недостаточно. Долгое время предполагалось, что повторное заражение невозможно. Но сейчас специалисты предупреждают, что даже если человек переболел коронавирусом, он может заразиться во второй раз. Правда, как часто может возникать повторное инфицирование, ученые пока точно сказать не могут.



Повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов, об этом в интервью «Российской газете» рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», - уточнил он. Эксперт также рассказал, что повторное заражение возникает в том случае, если во время встречи с возбудителем иммунитет человека сильно ослаблен – по его мнению, основными факторами развития реинфекции являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита, и количество попавшего в организм вируса.



После перенесенной инфекции у человека вырабатываются антитела различных классов. Именно их наличие позволяет узнать, что вирус попал в организм. При этом о формировании стойкого иммунитетам к белкам вируса говорит присутствие иммуноглобулинов класса G (IgG). В то же время только факт того, что антитела появились в организме, не всегда говорит о наличии иммунитета к COVID-19. Так, сегодня многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N – они являются маркером перенесенной инфекции, но не наличия иммунной защиты.



Впервые в мире повторное заражение коронавирусом зафиксировали специалисты Гонконгского университета в конце августа. У 33-летнего мужчины между его заражениями прошло четыре с половиной месяца. По мнению ученых, в организм больного попали разные штаммы вируса, немного отличающиеся друг от друга. В октябре журнал The Lancet опубликовал материал американских исследователей, в котором сообщалось о 25-летнем жителе американского штата Невада, перенесшим COVID-19 два раза: в апреле и июне 2020 года. В статье отмечалось, что во второй раз симптомы у пациента оказались более тяжелыми, чем в первый. Исследование ученых из Лондонского имперского колледжа в то же время показало, что антитела после заболевания COVID-19 могут за несколько месяцев снизиться до такого уровня, что не будут защитой от повторного заражения.



Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik согласился с такой вероятностью – он считает, что повторно заразиться COVID-19 могут те, чей иммунитет был слаб при первом заболевании. Правда, такие случаи встречаются гораздо реже. Специалист не исключил, что заболевшие во второй раз могут переносить инфекцию тяжелее, чем в первый, но отметил, что пока этот вопрос не достаточно изучен. И уже переболевших он призвал соблюдать те же меры безопасности, что и людей, не столкнувшихся с новым вирусом.



Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией из-за ослабленной иммунной системы либо мутации самого вируса. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три причины выявления повторного заражения коронавирусной инфекцией. Это ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID-19, реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего заболевание, а также реальное повторное заболевание коронавирусом. Она добавила, что на сегодняшний день нет единого мнения о причинах выявления повторного заболевания коронавирусом.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 67 027 111 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 537 270 человек, вылечились 46 397 469 заразившихся. В России выявлено 2,46 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.



