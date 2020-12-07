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Новое о коронавирусе к 7 декабря: эпидемиологи рассказали, чем повторное заражение SARS-CoV-2 отличается от рецидива
Антитела, которые появляются в организме человека после заражения SARS-CoV-2, не гарантируют, что у переболевшего человека появляется иммунитет к инфекции. Как сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, если при обследовании заразившегося между первым и вторым штаммами SARS-CoV-2 есть выраженные различия в вирусных геномах, то можно говорить о повторном инфицировании, а не рецидиве первичного заболевания COVID-19.
Повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов, об этом в интервью «Российской газете» рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», - уточнил он. Эксперт также рассказал, что повторное заражение возникает в том случае, если во время встречи с возбудителем иммунитет человека сильно ослаблен – по его мнению, основными факторами развития реинфекции являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита, и количество попавшего в организм вируса.
После перенесенной инфекции у человека вырабатываются антитела различных классов. Именно их наличие позволяет узнать, что вирус попал в организм. При этом о формировании стойкого иммунитетам к белкам вируса говорит присутствие иммуноглобулинов класса G (IgG). В то же время только факт того, что антитела появились в организме, не всегда говорит о наличии иммунитета к COVID-19. Так, сегодня многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N – они являются маркером перенесенной инфекции, но не наличия иммунной защиты.
Впервые в мире повторное заражение коронавирусом зафиксировали специалисты Гонконгского университета в конце августа. У 33-летнего мужчины между его заражениями прошло четыре с половиной месяца. По мнению ученых, в организм больного попали разные штаммы вируса, немного отличающиеся друг от друга. В октябре журнал The Lancet опубликовал материал американских исследователей, в котором сообщалось о 25-летнем жителе американского штата Невада, перенесшим COVID-19 два раза: в апреле и июне 2020 года. В статье отмечалось, что во второй раз симптомы у пациента оказались более тяжелыми, чем в первый. Исследование ученых из Лондонского имперского колледжа в то же время показало, что антитела после заболевания COVID-19 могут за несколько месяцев снизиться до такого уровня, что не будут защитой от повторного заражения.
Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik согласился с такой вероятностью – он считает, что повторно заразиться COVID-19 могут те, чей иммунитет был слаб при первом заболевании. Правда, такие случаи встречаются гораздо реже. Специалист не исключил, что заболевшие во второй раз могут переносить инфекцию тяжелее, чем в первый, но отметил, что пока этот вопрос не достаточно изучен. И уже переболевших он призвал соблюдать те же меры безопасности, что и людей, не столкнувшихся с новым вирусом.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что человек может повторно заболеть коронавирусной инфекцией из-за ослабленной иммунной системы либо мутации самого вируса. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три причины выявления повторного заражения коронавирусной инфекцией. Это ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID-19, реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего заболевание, а также реальное повторное заболевание коронавирусом. Она добавила, что на сегодняшний день нет единого мнения о причинах выявления повторного заболевания коронавирусом.
На момент подготовки материала в мире зафиксировано 67 027 111 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 537 270 человек, вылечились 46 397 469 заразившихся. В России выявлено 2,46 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции. Более миллиона заразившихся - в Италии, Великобритании, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.
Гость
Гость
Липчанин
в СССР такого не было
Вася
данковчанин
молодой тупняк
Милая Оксана
Гость
НЕ ПАТРИОТ