Спорт

сегодня, 17:06

МХК «Липецк» дал бой чемпиону, но всё равно уступил

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#Хоккей #МХК «Липецк»
МХК «Липецк» дал бой чемпиону, но всё равно уступил

Серия домашних поражений нашей команды уже порядком подзатянулась. 

Сегодня липецкие хоккеисты в «Звездном» принимали действующего чемпиона НМХЛ «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга и уступили – 2:4. 

Пошёл уже третий месяц, как липецкие хоккеисты не могут выиграть на своей площадке. В последний раз наша команда побеждала на родном льду 4 октября, обыграв «Сокол» из Новочебоксарска – 6:3. Серия поражений в родных стенах достигла уже 5-ти игр подряд.

Ворота «Липецка» сегодня защищал Артём Мартынов, заменивший неудачно сыгравшего накануне со «СКА-ГОУР Карелией» из Кондопоги Руслана Мусаяпова.

Впрочем, и он недолго оставался сухим. Гости распечатали ворота «Липецка» на 2-й и 6-й минутах и получили серьёзную фору уже в самом начале игры. К чести «Липецка» сегодня наша команда билась изо всех сил. На 9-й минуте Павел Гришин отквитал одну шайбу, а затем отличился лучший бомбардир липчан Максим Рогозин.

Для Рогозина матч был особенным, ведь он является воспитанником питерской школы хоккея и, в принципе, мог принять участие в матче в составе динамовцев. Максиму было что доказывать тренерам со своей малой родины, и всё что мог, он сделал – по итогам игры на его счету оказались гол и результативная передача. Свою шайбу Рогозин забросил на 11-й минуте в меньшинстве, продемонстрировав недюжинные скоростные качества.

Первый период вообще прошёл в чрезвычайно открытой игре, свидетельством чему статистика бросков в створ ворот – 19:17 в пользу гостей.

Второй период получился уже более спокойным. Обе команды начали действовать с оглядкой на свои ворота и шайба была заброшена всего одна, причём за несколько секунд до перерыва. Форвард гостей Валерий Асатрян вывел гостей вперёд – 3:2. Именно этот гол и стал решающим: отыграться в заключительном периоде наши не смогли, а на последней минуте матча вновь пропустили….

«Липецк» переместился на 11-е место в турнирной таблице и с нетерпением ждёт следующего матча в четверг, 10 декабря с Рыбинским «Полётом» (14-е место), который недавно липчане победили на его площадке. Надеемся, что подопечный Сергей рыбина и Александра Мниховича сумеют снять проклятие домашней арены. 

МХК «Липецк» - «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1).

Шайбы: Славоросов (Асатрян, Таранец) , 1:30 (0:1). Епишев (Шибаев), 5:05 (0:2). П.Гришин (Д.Прохоров, Рогозин), 8:14 (1:2). Рогозин, 10:07 (2:2, мен.). Асатрян (Таранец), 39:03 (2:3). П.Кузнецов (Болучевский), 59:14 (2:4).

Вратари: Мартынов – Кудин. 

Штраф: 8 (Вихарев-2, Вахромеев-2, Бобров-2, Прохоров-2) – 4 (Горшкалёв-2, Болучевский-2). Броски: 44-41. Вбрасывания: 35-36.

6 декабря. Липецк. ДС «Звездный». Без зрителей. 

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#Хоккей #МХК «Липецк»

Комментарии (1)

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Тык-Тык.

сегодня, 17:32
Просто чугунные клюшки надо поменять на пластиковые. А что разве тренер не догадался до этого.?
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