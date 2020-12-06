Погода в Липецке

сегодня, 18:09

Антициклон не пускает в Липецкую область снег

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Антициклон не пускает в Липецкую область снег

В ближайшие сутки погоду на территории Липецкой области будет определять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.

7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза. 

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Комментарии (3)

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Котэ

сегодня, 18:48
111, Снег - вода. Если воды нет, то и зеленых листочков тоже не будет.
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Эксперт

сегодня, 18:23
Спасибо Антицыклону! Пока дорогу на ул.Баумана рабочие не доделают снега не будет! )
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111

сегодня, 18:20
Прохладно зато очень солнечно 6 дней декабря из 6 ти с солнцем обычно в декабре солнце очень редкий гость или его во все не бывает солнышко придает надежду что зима пройдет на деревьях вновь появятся зеленые листики.
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