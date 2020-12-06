сегодня, 18:09
Антициклон не пускает в Липецкую область снег
В ближайшие сутки погоду на территории Липецкой области будет определять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.
7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.
Котэ
Эксперт
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