Антициклон не пускает в Липецкую область снег

В ближайшие сутки погоду на территории Липецкой области будет определять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 декабря в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 13 до 18 градусов мороза, днем будет от 4 до 9 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 14 до 16 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.



7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.



