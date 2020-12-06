На центральных улицах Липецка не будет света

На нескольких улицах отключат воду

7 декабря с 10:00 до 13:00 отключат холодную воду в домах №№ 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей домов №№ 13, 13 ст.1, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, 35, 35а, 37 по улице Писарева, № 24 по улице Тихой, а также в частном секторе улиц Железногорской, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Рихарда Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Ярославской. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу: улица Светлова, 29.

С 09:00 до 16:00 без электричества останутся СТД «Строитель», частный сектор улицы Ильича, дома №№ 7, 7/2, 8, 9, 11 по улице Семашко, №№ 2, 4, 4/3 по улице Липовской, № 6 по улице 30 лет Октября, №№ 5, 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 3, 29, 41 по улице Ленина, №№ 29, 71 по улице Интернациональной, № 4 по улице Желябова, №№ 61, 63а, 65, 78 по улице Плеханова, № 17а по улице Студеновской, №№ 7, 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 15, 32, 34, 36, 47 по улице Гагарина, № 1 по улице Саперной, № 6 по улице Тельмана, №№ 13, 13а, 28 по улице Зегеля, № 1 по улице Шевченко, № 6 по улице Нижней Логовой.

Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.