Общество

сегодня, 16:06

На центральных улицах Липецка не будет света

11 2402
#отключение
На центральных улицах Липецка не будет света

На нескольких улицах отключат воду

7 декабря с 10:00 до 13:00 отключат холодную воду в домах №№ 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской. Воду для питья подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей домов №№ 13, 13 ст.1, 19 по улице Ярославской, №№ 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, 35, 35а, 37 по улице Писарева, № 24 по улице Тихой, а также в частном секторе улиц Железногорской, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Рихарда Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Писарева, Ярославской. Цистерна с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет по адресу: улица Светлова, 29.

С 09:00 до 16:00 без электричества останутся СТД «Строитель», частный сектор улицы Ильича, дома №№ 7, 7/2, 8, 9, 11 по улице Семашко, №№ 2, 4, 4/3 по улице Липовской, № 6 по улице 30 лет Октября, №№ 5, 13, 14 по улице Пролетарской, №№ 3, 29, 41 по улице Ленина, №№ 29, 71 по улице Интернациональной, № 4 по улице Желябова, №№ 61, 63а, 65, 78 по улице Плеханова, № 17а по улице Студеновской, №№ 7, 42 по улице 4-й Пятилетки, №№ 15, 32, 34, 36, 47 по улице Гагарина, № 1 по улице Саперной, № 6 по улице Тельмана, №№ 13, 13а, 28 по улице Зегеля, № 1 по улице Шевченко, № 6 по улице Нижней Логовой.

Воду и свет отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, сообщили в ЛГЭК.

11 2402
#отключение

Комментарии (11)

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Как гость
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Нужно мозги поменять

44 минуты назад
Что за несчастный город. То воды нет, то тепла нет, то газа, то электричества. Если дорогу ремонтируют, то обязательно разворуют половину выделенных денег. В чём причина? Может в городе нет нормального мозга? Может голову городу надо сменить?
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Alex

54 минуты назад
во вот, каждый день чп, , апокалипсис продолжается. при королеве такого не припомню.
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капиталист с советским рубильником

сегодня, 18:30
Житель, .. да. главное прибыль, и побольше.
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Житель

сегодня, 18:22
А что Вы хотите? Сети все в Липецке построены ещё в СССР. А сейчас только лотают. Вкладывать деньги не хотят. Всем давай моментальную прибыль, да побольше.
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Гость 213

сегодня, 17:45
Как зима так все отключают
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умрем за акции Газпрома!

сегодня, 17:36
Коммунист, .. за что воевать собрались со всем миром гиперзвуковыми ракетами и сами не знают) . если своего интернета изобрести не могут и флаги над Кремлем китайские, как и трусы с носками.
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в СССР такого не было

сегодня, 17:33
Фокс, .. это не Сирия а хваленый капитализм при эффективных, которым в лапы попал паразитировать советский ГОЭЛРО, который был практически бесплатным для народа. .
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Гость

сегодня, 17:12
Случись пожар и тушить нечем:)
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Коммунист

сегодня, 16:57
Воевать собрались со всем миром и без войны разруха
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Фокс

сегодня, 16:51
Впечатление от ежедневных отключениях, авариях, ремонтов, повторных ремонтов, плановых раскопках и просто замене плитки с бордюрами, что у нас или Карабах или Сирия
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