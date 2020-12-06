Пустить автобусы по проспекту Победы планируют в ближайшую среду

9 декабря, по обновлённому в ходе реконструкции участку проспекта Победы планируются запустить движение общественного транспорта. По улице Папина автобусы больше ходить не будут.

Открытие движения автобусов по обновленному проспекту Победы откладывалось несколько раз из-за неготовности инфраструктуры для пассажиров. Как сообщили в администрации Липецка, наконец-то проведенное на проспекте обследование показало – требования по обеспечению безопасности выполнены. Подрядчик нанёс необходимую разметку и установил ограждение — порядка 1 800 погонных метров, смонтировал и остеклил 16 остановочных павильонов, оборудованных скамейками.



Представители профильных городских департаментов совместно с ГИБДД проработают вопрос запуска общественного транспорта окончательно проработают в понедельник, 7 декабря.



Второй этап реконструкции проспекта Победы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал 22 февраля. Работы велись на более чем двухкилометровом участке. Здесь почти на семь метров расширили дорогу, магистраль стала шестиполосной. На проезжей части уложили порядка 50 тысяч кв.м асфальта, на второстепенных дорогах, технических тротуарах и велосипедных зонах – еще более 18 тысяч кв.м, в пешеходных зонах – свыше 21 тысячи кв.м. плитки. Проект также предусматривал модернизацию и вынос сетей. В частности, на объекте полностью заменили систему освещения —установили 104 опоры с энергосберегающими светильниками, все провода убрали под землю, чтобы небо над проспектом было поистине чистым.



Все основные работы выполнены. Однако экспертиза показала – при реконструкции объекта допущен ряд недостатков, замечания касаются ровности дорожного полотна, качества укладки плитки и установки бордюров. В связи с чем глава города Евгения Уваркина приняла решение не оплачивать полностью в этом году работы по реконструкции магистрали. Обсуждение финансового вопроса продолжится уже в следующем году. Окончательные расчёты будут произведены только после того, как подрядчик устранит все замечания, сообщили в мэрии Липецка.

