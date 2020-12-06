Общество

сегодня, 12:43

Прокуратура проверяет больницу в Красном

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#здравоохранение #Краснинский район
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Прокуратура проверяет больницу в Красном

Причина - публикации на GOROD48 и репортаж НТВ.

Кадровая ситуация в Красниной районной больнице, оставшейся без участковых терапевтов (по штатному расписанию, поликлинике 12-тысячного района положены восемь таких врачей), стала причиной прокурорской проверки.

- По поручению прокуратуры области прокуратура Краснинского района с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения законности деятельности больницы. Ранее районная прокуратура уже вносила соответствующее представление в адрес руководства больницы, а также информацию в адрес главы администрации области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

Как стало известно GOROD48, причинами прокурорской проверки стали критические публикации о деятельности руководства районной больницы в СМИ, в частности, в GOROD48 и телекомпании НТВ.

Напомним, что на этой неделе из поликлиники уволился последний терапевт. Теперь прием больных осуществляет главврач клиники, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики.
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#здравоохранение #Краснинский район
4

Комментарии (40)

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Как известно

8 минут назад
Рыба гниет с головы. Причем, с той,что побольше и крупнее.
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ха-ха

14 минут назад
Местная прокуратура..Да они там все повязаны все родственники,клан....
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)))

20 минут назад
чем хуже - тем лучше....
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патриот

21 минуту назад
Теперь дело за малым,нужно назначить крайнего.Облздрав однозначно открестится.
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дед

28 минут назад
Уважение журналистам,благодаря им проходят все эти проверки,без пинков никто не чешется.
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житель

30 минут назад
Город, В статье ясно написано,что прокуратура уже вносила соответствующее представление в адрес руководства больницы, а также информацию в адрес главы администрации области.Опять на те же грабли.
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Липчанин

31 минуту назад
Первое что надо сделать - уволить нач.управления здравоохранения области. Даже не главврача в Красном, нет . Он такой какой есть и другим не будет. А вот то что в области спокойно смотрели на этот бардак- это непростительно ни разу.
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Опасные мутации вируса

41 минуту назад
обнаружены уже в двух европейских странах — Дании и Нидерландах. Одни маскируют вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител. Для человечества это крайне неприятная новость. Может оказаться, что переболевшие COVID так и не будут иметь иммунитет перед новым коронавирусом. Также могут оказаться бесполезными все вакцины.
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Дааа

48 минут назад
Всех переселить из Красного на Европейский и Елецкий
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Причина.....

сегодня, 14:30
Причина.... давайте вините нтв и соц сети. Это не причина'
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