Общество
сегодня, 12:43
Прокуратура проверяет больницу в Красном
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Причина - публикации на GOROD48 и репортаж НТВ.
Кадровая ситуация в Красниной районной больнице, оставшейся без участковых терапевтов (по штатному расписанию, поликлинике 12-тысячного района положены восемь таких врачей), стала причиной прокурорской проверки.
- По поручению прокуратуры области прокуратура Краснинского района с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения законности деятельности больницы. Ранее районная прокуратура уже вносила соответствующее представление в адрес руководства больницы, а также информацию в адрес главы администрации области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Как стало известно GOROD48, причинами прокурорской проверки стали критические публикации о деятельности руководства районной больницы в СМИ, в частности, в GOROD48 и телекомпании НТВ.
Напомним, что на этой неделе из поликлиники уволился последний терапевт. Теперь прием больных осуществляет главврач клиники, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики.
- По поручению прокуратуры области прокуратура Краснинского района с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения законности деятельности больницы. Ранее районная прокуратура уже вносила соответствующее представление в адрес руководства больницы, а также информацию в адрес главы администрации области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Как стало известно GOROD48, причинами прокурорской проверки стали критические публикации о деятельности руководства районной больницы в СМИ, в частности, в GOROD48 и телекомпании НТВ.
Напомним, что на этой неделе из поликлиники уволился последний терапевт. Теперь прием больных осуществляет главврач клиники, травматолог Игорь Горячев, имеющий диплом врача общей практики.
40 2133
Комментарии (40)
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Как известно
ха-ха
)))
патриот
дед
житель
Липчанин
Опасные мутации вируса
Дааа
Причина.....