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В Липецкой области в этом году обезвредили 90 наркокурьеров

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#наркотики
В Липецкой области в этом году обезвредили 90 наркокурьеров

Наркополицейские изъяли 50 килограмм наркотиков

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в 2020 году сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 1 366 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 71% тяжких и особо тяжких. В суд направлено 638 уголовных дел, что на 45% больше чем в прошлом году, в том числе уголовное дело в отношении преступного сообщества, членами которого было совершено более 50 тяжких наркопреступлений. 

Также наркополицейскими ликвидировано 2 нарколаборатории, выявлено 7 преступлений, связанных с «отмыванием» наркодоходов. Пресечена деятельность 90 наркокурьеров и закладчиков наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 50 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

1 623
#наркотики

Комментарии (2)

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цирк

25 минут назад
как плодотворно стали работать ,когда разогнали не нужный нарко контроль и это наводит на размышления, чем занимались уволенные -ни чем-142 процента
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