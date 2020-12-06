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За сутки в Липецкой области заболели коронавирусом 146 человек, двое умерли
В Липецкой области за прошедшие сутки выявлены 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
26 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.
С начала пандемии в Липецкой области выявлено 12.085 случаев COVID-19, успешно завершили лечение 9 606 человек, умерли 136 пациентов.
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