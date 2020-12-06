Коронавирус

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За сутки в Липецкой области заболели коронавирусом 146 человек, двое умерли

28 5585
#коронавирус
9
За сутки в Липецкой области заболели коронавирусом 146 человек, двое умерли

В Липецкой области за прошедшие сутки выявлены 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Липецкой области скончались 2 человека с диагнозом «Коронавирус». 

26 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

С начала пандемии в Липецкой области  выявлено 12.085 случаев COVID-19, успешно завершили лечение 9 606 человек, умерли 136 пациентов.

28 5585
#коронавирус
9

Комментарии (28)

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геноцид народа продолжается

7 минут назад
от методов борьбы с коридор умерло и продолжает умирать больше народа чем от самого когда.остановка плановой медпомпомощи , сокращение и снижение качестве лечения других заболеваний. на это все плевать другие больные значения не имеют. главное, это ковид.
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летом на шашлыках такого не было

12 минут назад
Кристина, .. вы же сами видите по статистике - чем больше носят маски, тем больше заболевших. и тем не менее упорствуете в неправде. ) и аргументов у вас против этого нет.
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маски зло

16 минут назад
Дааа, .. Минск это "вся Белоруссия"? это как Москва ,в которую съезжаются все, включая иностранцев.при этом маски так же бесполезны, и только для отвода глаз перед зарадниками, где антимасочные демонстрации и протесты населения приняли уже беспрерывный и массовый характер. в одном только германском Лейпциге в протеста против масок приняло участие 22 ! тыс. чел. поскольку уже давно все поняли бесполезность и вред масок, навязываемых чиновниками,но не врачами.
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Проо

31 минуту назад
Яна, сегодня кафе Парк работал до 01:30 ночи. Был и кальян. Она сделали пристройку к зданию и закрыли ее на ключ в 23:00. Т. Е. входа не было, только на выход. И так работают все.
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ДУШЕЧКА

36 минут назад
маски зло, если после использования снять ее грязными руками, засунуть в карман, а потом вновь надеть , например, при входе в автобус.
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Animal Planet.

40 минут назад
Подскажите где занять очередь за прививкой от коронавируса?Быстрее бы уколоться!
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Дааа

43 минуты назад
маски зло, да что ты говоришь, в Минске масочный режим сейчас тоже ввели
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Яна

43 минуты назад
Ольга, а какие клубы работают после 23:00?
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Андрей

46 минут назад
Кстинна, то что вы называете СИЗ - это кусок синтетической тряпки не имеющий сертификата и не имеющий к СИЗ органов дыхания ни какого отношения. Согласно ГОСТ к СИЗ органов дыхания относятся: промышленные респиратор, противогаз и т. д., но и они защищают того кто их носит, а не окружающих благодаря их устройству!
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маски зло

50 минут назад
Кстинна, .. в Белоруссии маски не носили ,карантинов и самоизоляции не было и потому заболевших меньше. а намордные вирусонакопители и распространители заразы только вразы увеличили заболеваемость.даже врачи признали маски не только без, полезными, но и вредными. потому ВОЗ их не обязывает, а только рекомендует как крайне мотивированную меру отдельной категории граждан.. масочный нужен только чиновникам, которые угробили все, включая медицину, теперь взялись "лечить" народ. никогда маску не носил, потому не заболел. а кто носил, тот оказался на больничной койке.
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