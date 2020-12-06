С предприятия в Усманском районе украли 6 центнеров лука

В ОМВД России по Усманскому району обратился представитель компании по выращиванию и реализации сельскохозяйственной продукции, расположенной в Усманского районе. Сотрудниками предприятия 28 ноября был зафиксирован факт кражи с территории цеха фасовки продукции одного поддона репчатого лука - 600 килограмм, стоимостью 11 280 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проведённых оперативных мероприятий уставлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 44-летний разнорабочий данного цеха, житель Усманского района, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение имущественного преступления. Подозреваемый вывез с территории ангара один поддон репчатого лука, причинив имущественный вред предприятию на сумму 11 280 рублей. Прикрыв репчатый лук мешками с шелухой, вывез его на тракторе с прицепом с охраняемой территории предприятия. Мешки с шелухой выбросил в мусор, а репчатый лук перевез домой. Часть лука продал неизвестным, а оставшиеся три мешка у него были изъяты полицейскими и возвращены предприятию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Отделением дознания ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

