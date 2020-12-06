Происшествия

52 минуты назад

С предприятия в Усманском районе украли 6 центнеров лука

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#кража
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С предприятия в Усманском районе украли 6 центнеров лука

В ОМВД России по Усманскому району обратился представитель компании по выращиванию и реализации сельскохозяйственной продукции, расположенной в Усманского районе. Сотрудниками предприятия 28 ноября был зафиксирован факт кражи с территории цеха фасовки продукции одного поддона репчатого лука - 600 килограмм, стоимостью 11 280 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе проведённых оперативных мероприятий уставлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 44-летний разнорабочий данного цеха, житель Усманского района, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение имущественного преступления. Подозреваемый вывез с территории ангара один поддон репчатого лука, причинив имущественный вред предприятию на сумму 11 280 рублей. Прикрыв репчатый лук мешками с шелухой, вывез его на тракторе с прицепом с охраняемой территории предприятия. Мешки с шелухой выбросил в мусор, а репчатый лук перевез домой. Часть лука продал неизвестным, а оставшиеся три мешка у него были изъяты полицейскими и возвращены предприятию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отделением дознания ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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4 577
#кража
2

Комментарии (4)

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Милая Оксана

13 минут назад
Да что там, лук, вот если бы, чеснок, таки, да!
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житель

36 минут назад
Один 14 тысяч тонн песка украл ито подписку не дали,а тут 600 кг.
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цирк

36 минут назад
жена научила-,которая раньше сидела в избирательной комиссии и приобрела там все навыки мастерства-145 процентов
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lugov

39 минут назад
кто-то сейчас сидит и плачет
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