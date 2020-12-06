В Армении собираются бойкотировать российское оружие

В Армении решили бойкотировать российское оружие, поскольку с его помощью оккупационной армии не удалось противостоять азербайджанским беспилотниками турецкого и израильского производства. Эксперты предполагают, что таким образом армянские военачальники ищут оправдание военным собственным ошибкам, в числе которых уже названы провальные боевые операции и отсутствие боеспособных подразделений.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что в ходе второй карабахской войны небо не было закрыто, поскольку приобретенные за 42 миллиона долларов системы РЭБ не сработали. Однако, отвечая на критику оппонентов, премьер призвал их к ответственности за произошедшее, заявив, что после его прихода к власти "купили все, что могли": "Мы должны были повысить зарплаты, решить вопрос питания солдат и обуви, белья, купить автоматы и патроны, системы ПВО, самолеты. Да, мы должны были купить все, что не было приобретено за последние 20 лет. Да, за два года мы не сделали этого, а почему вы не сделали этого за 18-20 лет? И почему смогли купить острова, особняки, дома за границей, накопить деньги в швейцарских банках".



Тем не менее в среде армянских военачальников принято искать виноватых где угодно, только не в своих рядах, а потому обличители пытаются переложить ответственность за поражение в войне то на российское вооружение, то на Пашиняна, пишет



Российский военный эксперт Александр Хроленко полагает, что ходульные схемы подобных рассуждений маскируют стратегические промахи военно-политического руководства и ожесточенную конкурентную борьбу на мировом оружейном рынке: "Москва предоставила несколько военных кредитов Армении. Дальнейшее военное строительство – дело армянской стороны. Обучение армянских специалистов может показаться решающим (слабым) звеном и в эксплуатации боевой техники российского производства (оружие само не стреляет). И, разумеется, совершенно нетерпимы в военном деле неорганизованность и самонадеянность". При этом в Армении не было российских военных советников или специалистов, которые могли бы обслуживать высокотехнологичное оборудование.



Эксперта поддерживает российская деловая газета "Взгляд" в комментарии по поводу Су-30СМ: "Когда Армения закупала их год назад у России, министр обороны Давид Тоноян произносил пафосные речи о том, что армянские ВВС могут "создать хаос в тылу противника"… Под Су-30СМ покупались и ЗРК "Тор", которые прекрасно взаимодействовали с ними в Сирии. Но "Торы" остались вокруг Еревана, а СУ-30СМ с базы в Гюмри даже не взлетели. История с закупкой Су-30СМ касается скорее самой стратегии развития вооруженных сил Армении, под которую и планируется закупка конкретных видов вооружений. Сперва разрабатывают стратегию, а уже потом насыщают ее конкретикой. Но правительство Пашиняна пошло по пути, который можно условно описать "Как это круто!" Поэтому из всей номенклатуры возможных закупок оружия в России остановилось на Су-30СМ. Пашинян даже обещал довести количество этих машин до 12 единиц (целая эскадрилья). Видимо, Армения плохо представляла, с каким противником она столкнется и какие виды оружия ей будут необходимы".

Когда в Армении объявили причиной поражения не политические ошибки и военные просчеты, а неправильную стратегию при закупке вооружений, критике подверглись поставленные из России системы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребители Су-30СМ, которые, вроде бы, даже не сделали ни одного боевого вылета.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что в ходе второй карабахской войны небо не было закрыто, поскольку приобретенные за 42 миллиона долларов системы РЭБ не сработали. Однако, отвечая на критику оппонентов, премьер призвал их к ответственности за произошедшее, заявив, что после его прихода к власти "купили все, что могли": "Мы должны были повысить зарплаты, решить вопрос питания солдат и обуви, белья, купить автоматы и патроны, системы ПВО, самолеты. Да, мы должны были купить все, что не было приобретено за последние 20 лет. Да, за два года мы не сделали этого, а почему вы не сделали этого за 18-20 лет? И почему смогли купить острова, особняки, дома за границей, накопить деньги в швейцарских банках".Тем не менее в среде армянских военачальников принято искать виноватых где угодно, только не в своих рядах, а потому обличители пытаются переложить ответственность за поражение в войне то на российское вооружение, то на Пашиняна, пишет vestikavkaza.ru Российский военный эксперт Александр Хроленко полагает, что ходульные схемы подобных рассуждений маскируют стратегические промахи военно-политического руководства и ожесточенную конкурентную борьбу на мировом оружейном рынке: "Москва предоставила несколько военных кредитов Армении. Дальнейшее военное строительство – дело армянской стороны. Обучение армянских специалистов может показаться решающим (слабым) звеном и в эксплуатации боевой техники российского производства (оружие само не стреляет). И, разумеется, совершенно нетерпимы в военном деле неорганизованность и самонадеянность". При этом в Армении не было российских военных советников или специалистов, которые могли бы обслуживать высокотехнологичное оборудование.Эксперта поддерживает российская деловая газета "Взгляд" в комментарии по поводу Су-30СМ: "Когда Армения закупала их год назад у России, министр обороны Давид Тоноян произносил пафосные речи о том, что армянские ВВС могут "создать хаос в тылу противника"… Под Су-30СМ покупались и ЗРК "Тор", которые прекрасно взаимодействовали с ними в Сирии. Но "Торы" остались вокруг Еревана, а СУ-30СМ с базы в Гюмри даже не взлетели. История с закупкой Су-30СМ касается скорее самой стратегии развития вооруженных сил Армении, под которую и планируется закупка конкретных видов вооружений. Сперва разрабатывают стратегию, а уже потом насыщают ее конкретикой. Но правительство Пашиняна пошло по пути, который можно условно описать "Как это круто!" Поэтому из всей номенклатуры возможных закупок оружия в России остановилось на Су-30СМ. Пашинян даже обещал довести количество этих машин до 12 единиц (целая эскадрилья). Видимо, Армения плохо представляла, с каким противником она столкнется и какие виды оружия ей будут необходимы".