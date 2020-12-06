Кремль использует Чубайса как троянского коня в работе с новой администрацией США?

Такое мнение высказывает политобозреватель news.ru

"Собственно, информация о том, что Анатолий Чубайс и после отставки из «Роснано» останется в номенклатурной обойме, была секретом Полишинеля", - пишет Михаил Щипанов. "Все, и мы в том числе, заранее знали, что он будет назначен спецпредставителем президента с предельно размытыми полномочиями. Так всё и случилось — отныне чиновник числится «спецпредставителем по связям с международными организациями в целях устойчивого развития». Непонятно только, что ему мешало придать импульс устойчивому развитию в самом «Роснано», но это уже перевёрнутая страница.

Характерная деталь: о предполагавшемся назначении формально было объявлено поздним пятничным вечером, когда сотрудники разных средств массовой информации вместе с согражданами начинают отмечать уик-энд, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения. А потому и время оглашения судьбы Чубайса явно было выбрано с таким расчётом, чтобы не вызвать сразу взрыв обсуждения, учитывая специфическую популярность этого деятеля. При этом в Кремле прекрасно отдают себе отчёт в том, насколько рейтингово решение об отставке Чубайса. И в то же время — какими репутационными потерями грозит его блиц-возвращение в обойму.

Впрочем, для Чубайса выбран экзотический вариант: он организационно не войдёт в штат кремлёвской администрации. И как бы будет спецпредставителем на общественных началах, что, с одной стороны, будет означать, что он сохранит прямой выход на президента, в случае необходимости без посредничества кураторов от Антона Вайно. А с другой — сохранит стиль жизни современного российского барина с мигалкой и правом пересекать любые сплошные. Интересно только узнать, будет ли у него какой-нибудь аппарат, куда можно опять взять старых соратников, начиная с русофоба Леонида Гозмана и иных близких по духу персоналий.

Но это всё присказка. Сама сказка же заключается в том, что, скорее всего, главной его международной целью станет новая американская администрация во главе с Джо Байденом. В прошлом комментарии мы уже отмечали, что старые, с начала ещё девяностых годов связи с западными правящими кланами остаются естественным козырем Чубайса. На Западе он воспринимается как «человек, победивший русский коммунизм» и облегчивший перекачку российских национальных богатств в «свободный мир». А потому остаётся привилегированным собеседником для «мирового правительства», членом наблюдательных советов западных банков, участником бесчисленных форумов и конференций.

К тому же Чубайс принадлежит к символическому клану семьи Ельцина наряду с Александром Волошиным и Валентином Юмашевым, которые и так в последнее время активизировали свои контакты за рубежом. А интерес на Западе к Семье за прежние заслуги остаётся. И более того, там надеются, что люди из девяностых способны взять некоторый реванш при трансфере власти. Так что аудитория Чубайсу обеспечена.

К тому же Анатолий Борисович считается близким к семье Клинтонов, неоднократно встречался с Бараком Обамой и даже Байденом. Так что он может стать одним из каналов налаживания скрытого диалога с новым Белым домом. Как тут не вспомнить, например, как в конце шестидесятых с участием офицера КГБ Вячеслава Кеворкова и журналиста Валерия Леднёва был установлен тайный переговорный канал с германскими социал-демократами, давший немалый эффект.

Вряд ли нечто подобное можно повторить в нынешней ситуации российско-американских отношений. Но некоторые нюансы позиции Москвы Чубайс, видимо, способен донести до новой штатовской правящей команды, которая, вполне вероятно, пришла в Белый дом на восемь лет"