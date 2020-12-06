Россияне, родившиеся на Южных Курилах, в США официально считаются японцами

Люди, которые родились на Южных Курильских островах, уже давно считаются в CША японцами. Об этом сказано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента, передает News.ru.

«Лица, рождённые на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Сама программа действует с 1990 года. Благодаря ей ежегодно отбираются 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями, пишет 125region.ru