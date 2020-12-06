Общество
сегодня, 08:47
Липецкая область стала популярной у автотуристов
Путешественники отмечают на территории региона два объекта для посещения и останавливаются на ночевку в Липецке
Как сообщает РИА Новости, в 2020 году из-за резкого увеличения туристов, путешествующих на машине, выросла популярность размещения на ночевки в городах по пути на юг России.
«Эксперты на основе данных бронирований с июня по октябрь 2020 года составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.
Чаще всего на ночевки останавливались в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы в них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.
Путешественники и трэвэл-блогеры отмечают такие места по пути на юг как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике Ростовской области, Воргольские скалы и Кудыкину гору в Липецкой области.
«Эксперты на основе данных бронирований с июня по октябрь 2020 года составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.
Чаще всего на ночевки останавливались в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы в них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.
Путешественники и трэвэл-блогеры отмечают такие места по пути на юг как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике Ростовской области, Воргольские скалы и Кудыкину гору в Липецкой области.
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