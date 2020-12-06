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сегодня, 08:47

Липецкая область стала популярной у автотуристов

2 811
#туризм
Липецкая область стала популярной у автотуристов

Путешественники отмечают на территории региона два объекта для посещения и останавливаются на ночевку в Липецке

Как сообщает РИА Новости, в 2020 году из-за резкого увеличения туристов, путешествующих на машине, выросла популярность размещения на ночевки в городах по пути на юг России. 

«Эксперты на основе данных бронирований с июня по октябрь 2020 года составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.

Чаще всего на ночевки останавливались в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы в них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.

Путешественники и трэвэл-блогеры отмечают такие места по пути на юг как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике Ростовской области, Воргольские скалы и Кудыкину гору в Липецкой области.

2 811
#туризм

Комментарии (2)

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ничего личного

15 минут назад
Просто М-4 рядом проходит и кудыкина гора рядом.Они же не едут в Добринку или Долгоруково на ночлег.
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цирк

39 минут назад
особенно им нравиться маршрут в сп-ивановские подвалы-141 процент
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