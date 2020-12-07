Доброе утро, Липецк!

На календаре первый понедельник зимы, 7 декабря. Сегодня завершатся торги на активы разорившейся ипотечной корпорации, а для бывшего мэра Липецка определят суд. В понедельник липчане могут принять участие в тестах на юридическую грамотность и знания о «коммуналке», успеть написать письмо Деду Морозу, который дарит книги.

Погода



В Липецке сегодня прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.



Дороги



На улице Кузнечной продолжается ремонт теплотрассы, так что там закрыт сквозной проезд для транспорта. Водители, учтите это при движении по городу!

Погода





ЛипецкЯндекс.Карты





Сырники—это любовь!



Липчанка Серафима Семенкова поделилась в своем блоге идеей для завтрака – рецептом банановых сырников.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serafima Semenkova (@fima__kuz)



Правовой диктант



Все желающие старше 14 лет могут принять участие во



Суд для мэра



В понедельник в Липецком областном суде определят, где будет слушаться процесс по уголовному делу в отношении бывшего мэра Липецка Сергея Иванова. Уголовное дело в отношении экс-мэра, экс-вице-губернатора и временно отстраненного главы Тербунского района Сергея Иванова было возбуждено в конце января 2020 года по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, Сергей Иванов, не имея полномочий, позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.







Диктант Путина



Сегодня все участники онлайн-акции «Географический диктант» смогут узнать правильные ответы на задания. В 2020 году анонимная проверка знаний о России, инициированная Владимиром Путиным, проходила дистанционно. Диктант можно было написать с 29 ноября по 6 декабря. Участники сразу узнавали набранные баллы, а вот то, кто где ошибся можно будет проверить сегодня



Напишите Дедушке



7 декабря заканчивается прием писем для читающего Деда Мороза. Такой волшебник появился в культурном пространстве «Библиотека». Он дарит взрослым книги за интересные рассказы в письмах.







Проверь себя



Липчане могут проверить свои знания в сфере энергосбережения в ЖКХ через онлайн-диктант. Как сократить расход электроэнергии в многоэтажке? Когда выгоднее включать стиральную машину? От чего зависит энергоэффективность здания? Эти и другие вопросы ждут вас на акции.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Активы банкрота



7 декабря завершится прием заявок на аукцион, где продают активы разорившейся «Липецкой ипотечной корпорации». На торги выставлены 13 лотов — от световой придорожной стелы «Елецкий» до огромного нежилого помещения на улице Подгоренской. Они, а также гараж в «Университетском», квартиры в Ельце, строительная техника и промышленное оборудование, до последнего времени не заинтересовали покупателей.



Теплое хобби



Не в пример прошлой зиме, в 2020 году стужа в Липецке сразу заявила свои права с первых дней декабря. Липчане стали утепляться: в шкаф перекочевали легкие пальто и осенняя обувь, настало время пуховиков и зимних шапок. Согреть руки и ноги в холода могут вязаные шерстяные варежки и носочки. Даже новичок, посвятив хобби пару вечеров, сможет связать «утепление» для себя и близких. В этом помогают мастер-классы блогеров-рукодельниц.







В Липецке сегодня прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. 7 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.На улице Кузнечной продолжается ремонт теплотрассы, так что там закрыт сквозной проезд для транспорта. Водители, учтите это при движении по городу!ПогодаЛипчанка Серафима Семенкова поделилась в своем блоге идеей для завтрака – рецептом банановых сырников.Все желающие старше 14 лет могут принять участие во Всероссийском юридическом диктанте и проверить свои знания в области права. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации граждан в изучении права. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. Диктант написали почти 150 000 человек.В понедельник в Липецком областном суде определят, где будет слушаться процесс по уголовному делу в отношении бывшего мэра Липецка Сергея Иванова. Уголовное дело в отношении экс-мэра, экс-вице-губернатора и временно отстраненного главы Тербунского района Сергея Иванова было возбуждено в конце января 2020 года по п. «в» части третьей статьи 286 УК РФ «Превышение служебных полномочий». По версии следствия, Сергей Иванов, не имея полномочий, позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка. В результате незаконной добычи полезного ископаемого государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.Сегодня все участники онлайн-акции «Географический диктант» смогут узнать правильные ответы на задания. В 2020 году анонимная проверка знаний о России, инициированная Владимиром Путиным, проходила дистанционно. Диктант можно было написать с 29 ноября по 6 декабря. Участники сразу узнавали набранные баллы, а вот то, кто где ошибся можно будет проверить сегодня на сайте акции. 7 декабря заканчивается прием писем для читающего Деда Мороза. Такой волшебник появился в культурном пространстве «Библиотека». Он дарит взрослым книги за интересные рассказы в письмах.Липчане могут проверить свои знания в сфере энергосбережения в ЖКХ через онлайн-диктант. Как сократить расход электроэнергии в многоэтажке? Когда выгоднее включать стиральную машину? От чего зависит энергоэффективность здания? Эти и другие вопросы ждут вас на акции.7 декабря завершится прием заявок на аукцион, где продают активы разорившейся «Липецкой ипотечной корпорации». На торги выставлены 13 лотов — от световой придорожной стелы «Елецкий» до огромного нежилого помещения на улице Подгоренской. Они, а также гараж в «Университетском», квартиры в Ельце, строительная техника и промышленное оборудование, до последнего времени не заинтересовали покупателей.Не в пример прошлой зиме, в 2020 году стужа в Липецке сразу заявила свои права с первых дней декабря. Липчане стали утепляться: в шкаф перекочевали легкие пальто и осенняя обувь, настало время пуховиков и зимних шапок. Согреть руки и ноги в холода могут вязаные шерстяные варежки и носочки. Даже новичок, посвятив хобби пару вечеров, сможет связать «утепление» для себя и близких. В этом помогают мастер-классы блогеров-рукодельниц.