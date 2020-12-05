сегодня, 17:30
В Липецкой области до -8
В ближайшие сутки на территории Липецкой области будет усиливаться влияние восточного антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.
6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 31 градус мороза.
Вася