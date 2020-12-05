В Липецкой области до -8

В ближайшие сутки на территории Липецкой области будет усиливаться влияние восточного антициклона – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-10 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 11 до 16 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза.



В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью составит от 12 до 14 градусов мороза, днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза.



6 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 31 градус мороза.