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сегодня, 09:59

Кипелов в Москве собрал на концерт полный зал

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#Кипелов #концерт #пандемия

Как и о время выступления «Басты» в Санкт-Петербурге многие посетители концерта были без масок

В Москве в разгар пандемии прошел масштабный концерт рок-группы "Кипелов", сообщает ren.tv.

Многотысячная толпа пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.

Фанаты без масок двигались под музыку рокеров, не соблюдая социальной дистанции.

Ранее в Петербурге скандалом закончилось выступление рэпера Басты. Вскоре суд выставил "Ледовому дворцу" штраф в размере почти в полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.

Накануне за крупный концерт в Красноярске в период пандемии раскритиковали также певицу Zivert.
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#Кипелов #концерт #пандемия

Комментарии (1)

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мЫ

сегодня, 11:42
Верни мне музыку- без музыки тоска и пустота.
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