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сегодня, 09:59
Кипелов в Москве собрал на концерт полный зал
Как и о время выступления «Басты» в Санкт-Петербурге многие посетители концерта были без масок
В Москве в разгар пандемии прошел масштабный концерт рок-группы "Кипелов", сообщает ren.tv.
Многотысячная толпа пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.
Фанаты без масок двигались под музыку рокеров, не соблюдая социальной дистанции.
Ранее в Петербурге скандалом закончилось выступление рэпера Басты. Вскоре суд выставил "Ледовому дворцу" штраф в размере почти в полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.
Накануне за крупный концерт в Красноярске в период пандемии раскритиковали также певицу Zivert.
Многотысячная толпа пришла послушать музыкантов в клуб Adrenaline Stadium.
Фанаты без масок двигались под музыку рокеров, не соблюдая социальной дистанции.
Ранее в Петербурге скандалом закончилось выступление рэпера Басты. Вскоре суд выставил "Ледовому дворцу" штраф в размере почти в полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.
Накануне за крупный концерт в Красноярске в период пандемии раскритиковали также певицу Zivert.
мЫ