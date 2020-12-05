В России

сегодня, 09:55

Через российско-украинскую границу пытались прорваться трое вооруженных людей

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При задержании один из них был убит пограничниками

Пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы тремя вооруженными нарушителями со стороны Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе перестрелки один из них погиб, двое скрылись.

"На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - сообщили в ЦОС.

В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.

Проводятся оперативно-следственные действия. В ФСБ пока не привели других подробностей происшествия.
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