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В водах Германии «Северный поток-2» продолжит строить российский трубоукладчик

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Укладывать трубы на немецком участке подводного газопровода «Северный поток-2» будет баржа «Фортуна», раскрыли власти Германии. Ранее РБК написал, что после смены владельца судна именно «Фортуна» может достраивать газопровод


Укладывать трубы для газопровода «Северный поток-2» в водах Германии будет специализированная баржа «Фортуна», ходящая под российским флагом. Это стало известно из свежего навигационного предупреждения, объявленного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии. РБК направил запрос в проектную компанию по строительству газопровода Nord Stream 2.

В документе говорится, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, судно «Фортуна» будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря. Указан позывной российской трубоукладочной баржи «Фортуна». В настоящее время «Фортуна» стоит в немецком порту Висмар, показывает MarineTraffic.

27 ноября немецкое морское агентство разместило уведомление для моряков о проведении в этом же районе в тех же координатах подводной укладки труб на двух параллельных нитках неназванного трубопровода. Проектная компания Nord Stream 2 подтвердила, что речь идет о возобновлении строительства «Северного потока-2», пока в водах Германии. Сообщалось, что работы будут вестись с использованием якорного судна ориентировочно с 5 по 31 декабря, пишет www.rbc.ru

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