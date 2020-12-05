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сегодня, 09:34

В Якутии два человека замерзли в машине, сбившись с пути

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В Якутии молодые люди сбились с пути и замерзли в машине из-за поврежденного радиатора. 

В Республике стоят 50-градусные морозы. Автомобиль обнаружил участковый полицейский. К этому моменту один из парней уже был мертв. Второго с обморожениями доставили в больницу Оймяконского района. Решается вопрос о его транспортировке в другой стационар. По мнению врачей - состояние молодого человека очень тяжелое, обморожение всех конечностей 3-4 степени. Следователи проверяют все обстоятельства происшедшего, сообщает www.mk.ru
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