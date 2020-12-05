Происшествия

сегодня, 09:09

В машине лишенного прав пьяного водителя нашли наркотики

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#пьяная езда #наркотики
В машине лишенного прав пьяного водителя нашли наркотики

35-летний уроженец Лебедянского района ответит перед законом по двум уголовным статьям.

Полиция завершила расследования уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого уроженца Лебедянского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», статьей 264.1 УК РФ «Повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

- Автоинспекторы ночью 27 октября 2020 года на улице Водопьянова в Липецке остановили «ВАЗ-21144», за рулем которого находился 35-летний мужчина. В ходе беседы с водителем у сотрудников полиции возникло подозрение, что гражданин находится в состоянии опьянения. Обвиняемый отказался проходить медицинское освидетельствование. В ходе разбирательства было установлено, что обвиняемый в 2018 году уже был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен прав на 2 года, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. - Также сотрудниками полиции в сумке обвиняемого, которая находилась в транспортном средстве, было обнаружено и изъято два свертка в изоленте с веществом внутри. Согласно справке эксперта, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой 0,94 грамма.

Дело в отношении лебедянца направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
4 1419
#пьяная езда #наркотики

Комментарии (4)

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молодой тупняк

сегодня, 10:26
Что-то подозрительно много стали находить наркоты в машинах, а вот закладчиков меньше стали ловить, меня всё это наводит на палочные мыслишки.
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Мать

сегодня, 10:17
Нариков в этом году уже всех переловили, а наркоты меньше в городе не стало снова......Может вы их отовариваете и пускаете на волюшку?
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Ваш тренер

сегодня, 09:33
Надо было в первый раз ещё конфисковать его автомобиль...не на чем бы было дурь возить...
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111

сегодня, 09:26
на свою беду сел за руль.
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