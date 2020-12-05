Коронавирус в России: магазины получили «добро» от Верховного суда отказывать покупателям без маски

В четверг в России обновился рекорд по суточному максимуму случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Однако стало больше регионов, где замедляется распространение новой инфекции. Регионы готовятся к вакцинации против COVID-19 – одними из первых пример показывают сенаторы Совета Федерации РФ. Верховный суд поставил точку в споре, нужна ли маска покупателям, и разрешил магазинам отказывать таким посетителям в праве на обслуживание. Санкт-Петербург не ждет гостей на новогодние праздники – власти стараются сдержать распространение вируса SARS-CoV-2.

3 декабря оперштаб Правительства РФ по контролю и борьбе с распространением инфекции сообщил о новом рекордном числе выявленных зараженных SARS-CoV-2 - 28 145 случаев. Предыдущий рекорд принадлежал 27 ноября, когда суточный прирост составлял 27 543 случаев. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 133 633 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 2 402 949 человек, умерли 42 176 человек.



В Липецкой области продолжается рост жителей с положительным тестом на SARS-CoV-2 – в понедельник было объявлено о 130 случаях, в пятницу – уже о 145. Число летальных случаев составило 128 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 11 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 492 человека выздоровели.



В России замедляется рост заболевания коронавирусом, в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения – об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Хотя, добавила она, общее количество ежедневно регистрируемых случаев остается достаточно большим. «В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ», - пояснила Анна Попова. Например, в Республике Татарстан этот показатель составил 2,1, а в Республике Карелия - 63 на 100 тысяч населения. Эту же тему не обошла вниманием вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На брифинге в доме правительства она сообщила, что число регионов России, где распространение новой коронавирусной инфекции замедляется, увеличилось за месяц с 50 до 61, а количество регионов, где наблюдается рост заболевания, снизилось за тот же период с 33 до 23. Это позволяет с осторожностью говорить о замедлении темпов распространения новой коронавирусной инфекции. Но ситуация остается напряженной. Так, фиксируются смерти пациентов с хроническими заболеваниями, выздоровевших после тяжелого течения новой коронавирусной инфекцией. «…мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевания COVID-19, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни. И мы четко понимаем, что это прямая связь, влияние ковида на течение хронического заболевания», - передает ТАСС слова Голиковой. Около 76% больничных коек для пациентов с коронавирусом было занято в России на конец недели. А наиболее интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре зафиксирован среди людей от 30 до 64 лет, добавила вице-премьер.



Власти пытаются предупредить распространение нового вируса. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что запрет на проведение развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания ночью, а также ограничительные мероприятия для пожилых и граждан с хроническими мероприятиями введены в 81 регионе. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с главами регионов отметил - в регионах развернуто почти полтысячи телемедицинских центров для сопровождения больных COVID-19 и проведено уже более миллиона телемедицинских консультаций с пациентами. Центры действуют в рамках приказа Минздрава об оказании гражданам круглосуточной медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий – удаленные консультации организуют для пациентов с легкой формой коронавируса, сообщает «Российская Газета». Все территории в конце следующей недели подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19, о чем сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», - сказала она в ходе брифинга в доме правительства. Сенаторы Совета Федерации уже показывают пример – здесь начали организованную вакцинацию двумя прививками – «Спутником V» и «ЭпиВакКороной», сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Он уточнил, что желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов, ряд из них имеют противопоказания: некоторые старше 65 лет или имеют хронические заболевания. В этом случае от них требуется письменное заявление, что они знают о противопоказаниях и понимают свою ответственность.



Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил 2 декабря, что заболел коронавирусом. По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. Врио главы Дагестана Сергей Меликов в среду госпитализирован в больницу для лечения коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики – коронавирус у него подтвердился на прошлой неделе. В ночь на понедельник из-за последствий коронавирусной инфекции умер 73-летний Борис Александров - основатель бренда творожных сырков «Б. Ю. Александров» и президент компании «Ростагроэкспорт». Коронавирус в сочетании с другими заболеваниями оказался причиной смерти президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой – она скончалась на 99-м году жизни 1 декабря. Днем позже, 2 декабря умер на 72 году жизни от колронавируса Народный артист РФ Борис Плотников, широко известный по роли Борменталя в фильме «Собачье сердце», передают РИА Новости.



Верховный суд РФ поставил точку в споре, нужна ли маска покупателям, и разрешил магазинам отказывать таким посетителям в праве на обслуживание. К такому выводу суд пришел, рассмотрев административный иск смоленской организации по защите прав потребителей. Она была несогласна с рекомендациями Минпромторга, в которых магазинам рекомендуется «при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ», проинформировать его о необходимости соблюдения обязательных требований, а «в случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения», передают РИА Новости. Суд пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания по использованию средств индивидуальной защиты, если это установлено регионом. Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд РФ. Иск был отклонен.



Между тем, маски, скорее всего, мы перестанем носить года через два, и даже тогда какие-либо ограничения из-за коронавируса могут остаться – так считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. «Через 2 года вирус никуда не исчезнет, он будет продолжать циркулировать, но мы уже не будем каждый день смотреть на график заболеваемости, мы все будем по крайней мере по одному разу вакцинированы, … думаю, что он (коронавирус) не будет уже таким решающим фактором повседневной жизни», - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». Что же касается сегодняшнего дня, то сознательное выполнение рекомендаций Роспотребнадзора – это жизненная необходимость. Если население будет их выполнять не для «галочки», тотальный локдаун в связи с растущими показателями новых случаев коронавируса в РФ не потребуется – такое мнение сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.



Роспотребнадзор еще раз напомнил о санитарных правилах, которые помогут обезопаситься от новой вирусной инфекции. «Я бы сегодня призвала всех и обратилась бы к гражданам нашей страны с тем, чтобы никто не забыл о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, о важности соблюдения требований масочного и дезинфекционного режимов и о необходимости соблюдать все требования и все правила», - заявила глава ведомства Анна Попова, напоминая о том, что наступает предновогодний период. Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев пояснил, что заменять маски шарфами нельзя, при этом маски нужно носить правильно, только тогда они защищают от коронавируса.



Власти Санкт-Петербурга просят туристов не приезжать на Новый год в северную столицу из-за коронавируса. «Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям - давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», - сказал журналистам вице-губернатор Евгений Елин. Он напомнил об ужесточении ряда мер с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Так, с 30 декабря по 10 января запрещен доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Заполняемость концертных и театральных площадок ограничивается 25% зрителей. Также запрещается проведение автобусных экскурсий. В Российском союзе туристской индустрии эти меры назвали «печальными для бюджета Петербурга и всего турбизнеса», хотя сумму потерь пока не оценивают. Туроператоры переориентируют туристов, которые хотят провести зимние каникулы не дома, на другие направления – Карелию, Калининград, Вологду, Байкал, Камчатку, Кавказ, но в союзе туриндустрии опасаются, что примеру Санкт-Петербурга последуют и другие регионы.



На этой неделе Санкт-Петербург оказался в центре еще одного коронавирусного конфликта. После концерта Басты Роспотребнадзор обратился в суд с иском к «Дворцу Спорта» по поводу нарушений на выступлении – материалы составлялись в том числе по фото и видео из соцсети. Общество «Дворец Спорта» признало свою частично вину. Представители ответчика на суде пояснили, что толпа образовалась и произошла скученность зрителей в тот момент, когда певец исполнял последнюю песню «на бис». Представители Роспотребнадзора утверждали, что подобные проявления недопустимы в период пандемии. Невский районный суд Петербурга оштрафовал Дворец спорта на 480 тысяч рублей.



В Москве завели уголовное дело из-за продажи в интернете одной из частных компаний справок об отсутствии COVID-19. Прокурорская проверка показала, что неустановленное лицо незаконно изготовило медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19 от имени лаборатории. После этого злоумышленник через интернет и курьерскую службу, незаконно продал поддельную справку за 2500 рублей. А федеральная антимонопольная служба не согласилась с рекламой лекарственного препарата «Энтеросгель», в которой сообщалось - курсовой прием препарата повышает шанс переболеть COVID-19 в легкой форме. Следовательно, исходя из текста рекламы, «Энтеросгель» обладает терапевтической эффективностью в отношении коронавируса, отмечает ФАС. «Однако, в показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата вне пределов его показаний», - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Он добавил, что производителям лекарственных препаратов необходимо избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции. Компании, которая является рекламодателем, грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.