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Высокопоставленного силовика отправили под домашний арест из-за взяток киношников

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#кино #взятка #съемки
Высокопоставленного силовика отправили под домашний арест из-за взяток киношников

По делу о взятках за киносъемки в Москве взят под домашний арест замначальника РОВД.

Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест замначальника отдела полиции по району Китай-город Дмитрия Смолина по делу о получении взятки за выдачу разрешений на киносъемки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Согласно материалам дела, группа столичных полицейских могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съемки в обход действующих правил. Как пишет «Московский комсомолец», в середине ноября группа полицейских была задержана по подозрению в получении взяток от организаторов киносъемок в центре Москвы. Для проведения съемки в районе Кривоарбатского переулка необходимо было перекрыть улицу. Видимо, процесс официального согласования занимал слишком много времени, и полицейских в итоге просто подкупили. За помощь людям искусства они получили солидное вознаграждение.

Ранее под домашний арест были отправлены заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов и двое других сотрудников московской полиции.
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#кино #взятка #съемки

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