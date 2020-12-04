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Ледовый дворец оштрафовали на 480 000 рублей из-за выступлений Басты
В учреждении в нарушение противоэпидемиологических требований провели два концерта.
Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 480 000 рублей Ледовый дворец за два концерта Басты (Василий Вакуленко). Организаторов выступления признали виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.
Во Дворце спорта частично признали вину. Там пояснили, что неоднократно напоминали зрителям о масках и соцдистанции, но во время исполнения последней песни многие встали со своих мест и стали подпевать. Именно этот момент, по словам организаторов, и попал на видео в соцсети. Записи зрителей с двух концертов Басты, которые прошли в конце ноября, вызвали возмущение пользователей соцсетей, которые обратили внимание, что в зале были толпы людей без масок. При этом заполняемость зала была не более 50%, отмечает РИА Новости. Представитель Ледового дворца заявил, что мероприятие было согласовано с властями. Это подтвердил городской комитет по культуре. Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.
Компанию привлекли за нарушение по ч.2 ст.6.3 КоАП (о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания). Статья предусматривает штраф до 500 000 рублей. Представители Роспотребнадзора в качестве наказания просили закрыть площадку до 15 января 2021 года, однако суд решил не закрывать Ледовый дворец.
Во Дворце спорта частично признали вину. Там пояснили, что неоднократно напоминали зрителям о масках и соцдистанции, но во время исполнения последней песни многие встали со своих мест и стали подпевать. Именно этот момент, по словам организаторов, и попал на видео в соцсети. Записи зрителей с двух концертов Басты, которые прошли в конце ноября, вызвали возмущение пользователей соцсетей, которые обратили внимание, что в зале были толпы людей без масок. При этом заполняемость зала была не более 50%, отмечает РИА Новости. Представитель Ледового дворца заявил, что мероприятие было согласовано с властями. Это подтвердил городской комитет по культуре. Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.
Компанию привлекли за нарушение по ч.2 ст.6.3 КоАП (о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях ЧС или угрозы распространения заболевания). Статья предусматривает штраф до 500 000 рублей. Представители Роспотребнадзора в качестве наказания просили закрыть площадку до 15 января 2021 года, однако суд решил не закрывать Ледовый дворец.
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