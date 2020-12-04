В России

сегодня, 12:21

Росгвардия получила премию Рунета за ролик с шоу

183
#премия #Рунет
Росгвардия получила премию Рунета за ролик с шоу

Организация стала лауреатом благодаря видео с военно-патриотической акции.

Росгвардия стала одним из лауреатов «Премии Рунета 2020», которую присуждают организациям за вклад в развитие интернет-технологий в России, сообщает издание «Культуромания». Ведомство отметили в категории «Государство и общество» за проект «Проверка на прочность». Это реалити-шоу выходит на официальном канале Росгвардии в YouTube. В нем медийные личности пробуют себя в роли военных и выполняют различные задания под руководством инструкторов. Премьера программы состоялась 1 октября, с тех пор вышло шесть выпусков. Самым популярным стал эпизод с актером Иваном Охлобыстиным, который просмотрели более 29 тысяч раз.


Награду в этой же номинации, «Государство и общество», получила Федеральная налоговая служба, а еще департамент информационных технологий Москвы. Также наградили сайт «Бессмертного полка».

Эту премию вручает некоммерческая организация при финансовой поддержке Роспечати, отмечает «Эхо Москвы».
183
#премия #Рунет

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Высокопоставленного силовика отправили под домашний арест из-за взяток киношников
#кино #взятка #съемки
Высокопоставленного силовика отправили под домашний арест из-за взяток киношников

сегодня, 13:05

В России
Ледовый дворец оштрафовали на 480 000 рублей из-за выступлений Басты
#штраф #концерт
1
Ледовый дворец оштрафовали на 480 000 рублей из-за выступлений Басты

сегодня, 13:01

В России
«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию про Чебурашку и крокодила Гену
#мультфильм
«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию про Чебурашку и крокодила Гену

сегодня, 12:15

В России
Продажи iPhone в России упали на треть
#продажи #спрос
Продажи iPhone в России упали на треть

сегодня, 12:10

В России
Бывшего начальника речной полиции задержали по делу о гибели 11 человек
#транспорт
Бывшего начальника речной полиции задержали по делу о гибели 11 человек

сегодня, 12:01

В России
Россиян предупреждают об аномальных морозах
#похолодание #погода #зима
1
Россиян предупреждают об аномальных морозах

сегодня, 11:54

В России