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сегодня, 12:21
Росгвардия получила премию Рунета за ролик с шоу
Организация стала лауреатом благодаря видео с военно-патриотической акции.
Росгвардия стала одним из лауреатов «Премии Рунета 2020», которую присуждают организациям за вклад в развитие интернет-технологий в России, сообщает издание «Культуромания». Ведомство отметили в категории «Государство и общество» за проект «Проверка на прочность». Это реалити-шоу выходит на официальном канале Росгвардии в YouTube. В нем медийные личности пробуют себя в роли военных и выполняют различные задания под руководством инструкторов. Премьера программы состоялась 1 октября, с тех пор вышло шесть выпусков. Самым популярным стал эпизод с актером Иваном Охлобыстиным, который просмотрели более 29 тысяч раз.
Награду в этой же номинации, «Государство и общество», получила Федеральная налоговая служба, а еще департамент информационных технологий Москвы. Также наградили сайт «Бессмертного полка».
Эту премию вручает некоммерческая организация при финансовой поддержке Роспечати, отмечает «Эхо Москвы».
Награду в этой же номинации, «Государство и общество», получила Федеральная налоговая служба, а еще департамент информационных технологий Москвы. Также наградили сайт «Бессмертного полка».
Эту премию вручает некоммерческая организация при финансовой поддержке Роспечати, отмечает «Эхо Москвы».