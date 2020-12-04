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«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию про Чебурашку и крокодила Гену

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#мультфильм
«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю серию про Чебурашку и крокодила Гену

Премьера состоится в декабре.

«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены, сообщает пресс-служба киностудии. Мультфильм под названием "Чебурашка. Секрет праздника" представят в декабре. Картина продолжительностью шесть минут станет музыкальной, песню для нее написал композитор Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже.

- «Союзмультфильм» решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей, - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский. Неопределенной видовой принадлежности шерстяное существо дебютировало в 1966-м году в книге "Крокодил Гена и его друзья".
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#мультфильм

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