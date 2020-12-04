В России
сегодня, 12:10
Продажи iPhone в России упали на треть
Новинка от Apple не пользуется спросом у россиян.
Новые iPhone в России продаются втрое хуже, чем в прошлые годы. Наибольшее проникновение старшая модель линейки получила в Москве и Чечне. На снижение интереса к новинкам Apple повлияли высокая цена и экономия на фоне пандемии, в то время как продажи прошлогодних моделей iPhone подскочили, говорят эксперты. В целом реализация новых смартфонов в России упала на 15% по сравнению с ситуацией конца прошлого года, пишет «Коммерсант».
За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях было зарегистрировано около 48 тыс. этих устройств, что в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее и iPhone Х двумя годами ранее. iPhone 12 Pro и iPhone 12 вышли в России 23 октября. По итогам первых двух недель продаж на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов.
На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей. В целом сейчас цены на смартфоны упали в среднем на 15 процентов. Ощутимее всего это сказалось на производителях верхнего ценового сегмента: Apple, Huawei и Samsung.
Ранее аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions сообщили, что по их расчетам себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.). В расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали компонентную составляющую, исключив затраты на продвижение, исследования и разработки, напоминают «Ведомости».
За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях было зарегистрировано около 48 тыс. этих устройств, что в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее и iPhone Х двумя годами ранее. iPhone 12 Pro и iPhone 12 вышли в России 23 октября. По итогам первых двух недель продаж на их долю пришлось всего 0,03% от работающих в стране смартфонов.
На старте продаж самый недорогой iPhone 12 в России стоил 79,9 тысячи рублей. В целом сейчас цены на смартфоны упали в среднем на 15 процентов. Ощутимее всего это сказалось на производителях верхнего ценового сегмента: Apple, Huawei и Samsung.
Ранее аналитики японской исследовательской компании Fomalhaut Techno Solutions сообщили, что по их расчетам себестоимость нового смартфона компании Apple — iPhone 12 — составляет $373 (более 28 тыс. руб.), а iPhone 12 Pro — $406 (более 30 тыс. руб.). В расчетах себестоимости телефонов аналитики оценивали компонентную составляющую, исключив затраты на продвижение, исследования и разработки, напоминают «Ведомости».