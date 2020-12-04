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Бывшего начальника речной полиции задержали по делу о гибели 11 человек
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Катамаран столкнулся с баржей на Волге в 2018 году.
После гибели 11 человек в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде был задержан бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту линейного управления МВД России на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
11 июня 2018 года на Волге «Елань 12» столкнулась с концевой секцией несамоходного судна теплохода «Капитан Вечёркин». В результате происшествия 11 человек погибли, еще пятеро пострадали. По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, должен был выявлять и пресекать преступления и правонарушения на обслуживаемой ЛОП в речном порту Волгограда. Он знал о том, что судовладелец плавучей дачей «Елань 12» управляет незарегистрированным судном, не имея при этом навыков и документов на право управления. Тем не менее, бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту не пресек совершаемые хозяином катамарана противоправные действия, не устранив угрозу безопасности граждан.
В ближайшее время будет избрана мера пресечения, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет «Волгоградская правда».
11 июня 2018 года на Волге «Елань 12» столкнулась с концевой секцией несамоходного судна теплохода «Капитан Вечёркин». В результате происшествия 11 человек погибли, еще пятеро пострадали. По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, должен был выявлять и пресекать преступления и правонарушения на обслуживаемой ЛОП в речном порту Волгограда. Он знал о том, что судовладелец плавучей дачей «Елань 12» управляет незарегистрированным судном, не имея при этом навыков и документов на право управления. Тем не менее, бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту не пресек совершаемые хозяином катамарана противоправные действия, не устранив угрозу безопасности граждан.
В ближайшее время будет избрана мера пресечения, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, пишет «Волгоградская правда».
224